▲ La porra universitaria se escuchó en los pasillos de la séptima edición de la Filuni, encuentro en el que participó Tithi Bhattacharya como invitada del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la institución. Foto CulturaUNAM

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 4

Si Jesucristo hubiera nacido en el siglo XXI, probablemente lo habría hecho en un retén militar israelí. Con esa provocadora imagen abrió su participación en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) la historiadora y feminista marxista Tithi Bhattacharya.

Invitada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la profesora de la Universidad Purdue y una de las organizadoras de la huelga internacional de mujeres del 8 de marzo de 2017, dictó el miércoles pasado la conferencia Muerte y vida en Palestina: Reproducción social a la sombra del colonialismo de asentamiento.

En ella abordó la situación del pueblo palestino mediante la teoría de la reproducción social y la historia comparada de genocidios y violencias. Comenzó relatando que al buscar en Internet descubrió que una “María moderna” necesitaría atravesar 15 retenes militares para cruzar los alrededor de 155 kilómetros que hay de Nazaret a Belén.

Tal imagen, apuntó, refleja la cotidianidad de miles de mujeres palestinas, muchas de ellas obligadas a parir en controles militares sin acceso a hospitales. “Estamos en el segundo año de un genocidio”, advirtió, al denunciar que Israel despliega “una guerra lenta y sostenida” contra la vida palestina.

En su disertación, sostuvo que el proyecto sionista combina dos impulsos simultáneos: la disrupción violenta de la vida cotidiana y la aniquilación sistemática de la capacidad palestina de reproducirse socialmente.

No sólo las escuelas, hospitales y universidades han sido objetivos de los ataques, sino también los niños y niñas, ya que representan la continuidad de un pueblo, alertó.

La académica, de origen indio y avecindada en Estados Unidos, mencionó que incluso organismos de Naciones Unidas han denunciado “prácticas inhumanas” contra embarazadas. “Un alto el fuego es apenas la demanda mínima. Lo necesario es la posibilidad de una vida floreciente en Palestina”, afirmó, tras subrayar la diferencia entre sobrevivir y florecer.

A partir de Marx, explicó que la humanidad se sostiene en dos planos: las necesidades básicas y las necesidades históricas que permiten desarrollar libertad, creatividad y afectos.

En Palestina, censuró, esas condiciones son negadas de manera sistemática, mientras Israel promueve políticas de fertilidad selectiva para garantizar la supremacía demográfica judía.