Ángel Vargas y Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 3

En un mundo marcado por discursos populistas y tendencias al radicalismo, las universidades se erigen como espacios vitales de cooperación internacional, de comunicación entre culturas y de colaboración académica, sostuvo el martes pasado Rosa Devés Alessandri, rectora de la Universidad de Chile, en la inauguración de la séptima edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni).

La bioquímica y académica destacó que la presencia de esa institución –la más antigua de su país, fundada en 1842– como invitada de honor en este encuentro organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reafirma que la universidad pública y el conocimiento compartido “son instrumentos para una sociedad más abierta, solidaria y conectada con el mundo”.

Entrevistada al término de la ceremonia, señaló que la participación de la Universidad de Chile en esta cita editorial busca “llegar más a nuestros pueblos: educar en el conjunto, mostrar la solidaridad que nos debemos unos con otros y también dar a conocer la producción literaria.

“Pero no sólo eso, porque también nos acompañan el cine, la danza, la gráfica, la pintura, en fin, la creación en general. Asimismo, busca darnos a conocer y presentar a nuestros artistas e intelectuales.”

Bajo el lema “Todas las verdades se tocan” –evocación del discurso pronunciado por Andrés Bello al fundarse aquella institución educativa andina–, la delegación chilena despliega en México, a partir de este jueves y hasta el domingo próximo, último día de la feria, una amplia vitrina intelectual y artística.

Participarán autores reconocidos, como la poeta y ensayista Elvira Hernández, el politólogo y ensayista Manuel Antonio Garretón, la escritora y poeta Daniela Catrileo, la escritora Lina Meruane, el poeta y narrador Alejandro Zambra, el muralista Alejandro Mono González y Álvaro Díaz, creador de 31 Minutos, por mencionar algunos.

A ellos se une Raúl Zurita, uno de los poetas contemporáneos en lengua española más insignes, quien por razones de salud debió cancelar de último momento; sin embargo, envió un video que preparó para el encuentro.

Amplia presencia

La representación chilena está conformada por alrededor de 120 integrantes, más de 150 títulos y cerca de 3 mil ejemplares, equivalentes a una tonelada y media de libros, detalló Rosa Devés.

A la par de la Universidad de Chile, participan otras cinco instituciones públicas de ese país: las universidades de Talca, La Serena, del Bío-Bío, Tecnológica Metropolitana y de Santiago de Chile, “reforzando la idea de que la educación y la cultura se fortalecen en comunidad y cooperación”, resaltó.