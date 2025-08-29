Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 3

Figura esencial del arte lírico mexicano, la soprano Lourdes Ambriz falleció ayer en un nosocomio de la Ciudad de México a los 64 años, víctima de cáncer, informaron amigos cercanos e instituciones culturales.

Ampliamente admirada y querida en el medio musical y cultural de México, la cantante tuvo una extensa y prolífica trayectoria, que se inició en 1980, cuando cantó un pequeño papel en la versión de concierto de Don Carlo, de Giuseppe Verdi, con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Sergio Cárdenas.

Ese debut marcó el inicio de una carrera que se prolongó por más de cuatro décadas y que la llevó a representar el canto mexicano en escenarios de Europa y Estados Unidos, además de encabezar los elencos de algunos de los títulos operísticos más importantes en el país en décadas recientes.

Nacida en la Ciudad de México el 20 de julio de 1961, Ambriz poseía un amplio registro vocal y un dominio técnico que le permitieron abordar un repertorio diverso: desde el lied hasta la música barroca y contemporánea, con varios estrenos nacionales. Se distinguió como una de las grandes sopranos mexicanas, primero en la cuerda de coloratura y posteriormente como soprano lírico y lírico-ligero.

La noticia de su deceso provocó hondo pesar en el medio artístico nacional. Su amigo cercano y colaborador, el musicólogo José Octavio Sosa, rememoró cuando la conoció en 1980 y quedó impresionado por su gran capacidad artística y por su profunda calidad humana.

“Trabajamos juntos mucho tiempo, viajamos a festivales y compartimos proyectos. Fue una artista inconmensurable, de las más completas que ha tenido México. Hizo papeles icónicos, como Olympia, en Los cuentos de Hoffmann, o Julieta, en Romeo y Julieta, con Fernando de la Mora”, dijo el investigador a La Jornada.

“Cantaba ópera, oratorio, música barroca, canción francesa y lied. Culta en todos los sentidos, no sólo musicalmente, sino también en la vida y la política. Siempre de buen humor. Como artista deja un vacío enorme, pero como ser humano es aún más difícil de llenar. Fue un privilegio haberla conocido y haber compartido escenario y amistad con ella.”

Por su parte, el flautista Horacio Franco, también su amigo y colaborador en proyectos artísticos, expresó su consternación: “Estoy en shock, todo el mundo lo está. Sabíamos que estaba delicada, pero aun así su muerte nos tomó por sorpresa. Lourdes estaba en un momento muy importante de su vida creativa, tenía mucho que dar y que compartir. Es una de esas muertes que resultan prematuras porque se encontraba en plena cúspide”.