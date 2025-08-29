Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 2

Este país acogió a la escritora chilena Gabriela Mistral (1889-1957) y fue esencial para ella en lo intelectual, como poeta, artista, maestra y diplomática. Le dio una plataforma para “lucir sus talentos” sin la cual nunca habría ganado el Premio Nobel de Literatura, que recibió en 1945”, afirmó la doctora en estudios latinoamericanos Carla Ulloa Inostroza, autora del libro Gabriela Mistral en México.

La también profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo en entrevista con La Jornada que Mistral se hizo parte de México, donde trabajó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante 21 meses, de 1922 a 1924. Cuando concluyó esa estancia, la poeta continuó representando a esta nación.

Mistral publicó aquí Lecturas para mujeres (1923) y Lecturas clásicas para niños (1924 y 1925); luego, poemarios y libros póstumos, como Motivos de San Francisco, que escribió en Michoacán. Además, en Tala, Ternura y Lagar hay poemas sobre México. En esta estancia escribió gran parte de su obra. “No sólo los primeros textos”, ya que dejó algunos que se publicaron después, refirió Ulloa.

El volumen, subtitulado La construcción de una intelectual (1922-1924), coeditado por la UNAM y la Universidad de Chile, parte de la pregunta sobre qué implica México para Mistral, porque fue su primer viaje al extranjero, cuando tenía 33 años y todavía no había publicado un libro. Se centra en despejar la incógnita de su estancia en este país y, “a partir de documentos históricos, reconstruir ese tiempo. Lo pasó viajando, escribiendo y dando conferencias”.

En cuatro capítulos explora quién fue Mistral, qué representa en el Chile actual, el campo cultural mexicano que la recibió, el momento histórico nacional y, a través de material inédito, su faceta de promotora y propagandista de Álvaro Obregón, quien entonces gobernaba un país bloqueado en todas las instancias de Estados Unidos.

Carla Ulloa participó ayer en las actividades Gabriela Mistral en México, Trafkintu poético: Lectura poética y conversatorio de poetas mapuche con la poesía de Gabriela Mistral y Musicalizando a Gabriela: Los Sonetos de la Muerte en femenino, todas, en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni). Sustentado en el texto de la especialista, mañana se realizará el performance Acciones para un recado, dirigido por Nicolás Poggi.

En esta edición de la Filuni, con la Universidad de Chile de invitada de honor, se conmemoran con una variedad de actividades los 80 años de la adjudicación del Nobel de Literatura a Gabriela Mistral. La casa de estudios sudamericana otorgó a la escritora, en 1923, el título de profesora ad honorem, porque fue una mujer autodidacta que venía de una zona rural empobrecida.

La investigadora agradeció a México por dar esta plataforma a Mistral, sin la cual “nunca hubiera sido Premio Nobel”. Además, ella fue maestra de un Pablo Neruda de alrededor de 16 años, a quien invitó a publicar en Lecturas para mujeres. Él envió su poema “Maestranzas de noche”.