Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 33

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las llaves de la Ciudad de México al vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, quien destacó que en esta visita al país lo acompañan casi 200 empresarios brasileños que desean establecer alianzas y hacer que la economía avance.

“Estoy convencido de que México y Brasil serán motores del desarrollo de América Latina y el Caribe, defendiendo el multilateralismo, el libre comercio, la paz y la democracia”, expresó.

También compartió su pasión por el futbol y su interés en promover un intercambio cultural en torno al legado de Pelé, por medio del museo ubicado en Santos, Brasil. “Queremos trabajar para llevar parte de ese acervo a México y compartir con su gente la historia del mejor jugador del mundo”, señaló.

El vicepresidente consideró que el siglo XXI será el de las ciudades, donde se gestarán las grandes transformaciones sociales, económicas y tecnológicas.

A su vez, la mandataria capitalina destacó que el reconocimiento es un acto de amistad, cooperación y entendimiento, así como una muestra de los lazos de colaboración entre ambas naciones.