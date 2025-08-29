Viernes 29 de agosto de 2025, p. 33
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las llaves de la Ciudad de México al vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, quien destacó que en esta visita al país lo acompañan casi 200 empresarios brasileños que desean establecer alianzas y hacer que la economía avance.
“Estoy convencido de que México y Brasil serán motores del desarrollo de América Latina y el Caribe, defendiendo el multilateralismo, el libre comercio, la paz y la democracia”, expresó.
También compartió su pasión por el futbol y su interés en promover un intercambio cultural en torno al legado de Pelé, por medio del museo ubicado en Santos, Brasil. “Queremos trabajar para llevar parte de ese acervo a México y compartir con su gente la historia del mejor jugador del mundo”, señaló.
El vicepresidente consideró que el siglo XXI será el de las ciudades, donde se gestarán las grandes transformaciones sociales, económicas y tecnológicas.
A su vez, la mandataria capitalina destacó que el reconocimiento es un acto de amistad, cooperación y entendimiento, así como una muestra de los lazos de colaboración entre ambas naciones.
“Entregarle las llaves de nuestra ciudad es abrir una puerta al desarrollo compartido, donde la solidaridad y la cooperación sean la base del fortalecimiento de la región latinoamericana; simboliza también que nuestra capital es el corazón político y social del país y un espacio de encuentro internacional donde florece la cooperación”, afirmó.
En el salón de cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada afirmó que tanto México como Brasil forman parte de las economías más grandes de América Latina, lo cual brinda la capacidad de impulsar un desarrollo regional más equitativo, así como de abrir nuevas oportunidades de innovación e intercambio, generar empleos dignos y bien remunerados, así como la construcción de caminos propios y prósperos.
Recordó que ambas naciones han encontrado similitudes a lo largo de sus historias, pues han defendido la soberanía de sus pueblos, han apostado por la democracia y han extendido puentes para enfrentar los diversos retos globales.
“En Brasil reconocemos a un socio con el que compartimos principios de igualdad, inclusión y soberanía; tenemos agendas comunes porque estamos comprometidos con nuestra gente”, expresó.