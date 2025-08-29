Viernes 29 de agosto de 2025, p. 33
En la esquina de Alfonso Reyes y Saltillo, en la colonia Hipódromo Condesa, resiste un pequeño puesto de periódicos y revistas que ha perdurado durante casi 70 años. Susana Alaniz, dueña del local, aseguró que su espacio vive bajo amenaza constante, pues en tres ocasiones la alcaldía Cuauhtémoc y encargados de obras de nuevos edificios han intentado retirarlo.
A un costado, un edificio de casi cinco pisos y la construcción de una lumbrera se imponen sobre el pequeño local. Asegura que el fenómeno de la gentrificación ha impactado en su vida personal: “Creo que soy una persona directamente afectada porque después de décadas que ha estado mi puesto ahí, ya no lo quieren porque no se ve bonito, no se vale”, acusó.
Comentó que tras el fallecimiento de su esposo en 2021, quedó al frente del negocio justo en plena pandemia. “Bajaron las ventas porque los clientes dejaron de pasar y varias revistas dejaron de salir”, recordó. Para sostenerse, comenzó a vender dulces, refrescos y aguas en el mismo local, con lo que mantuvo el puesto abierto.
Poco después, el edificio que estaba frente a su puesto fue desocupado y comenzó la construcción de un restaurante de pizzas; “no lo vi como algo grave, lo tomé como un cambio. Nunca imaginé la magnitud del problema que se me venía encima”, desde entonces ha sido reubicada de esquina a esquina para dar paso a nuevos proyectos inmobiliarios.
Actualmente paga 800 pesos semanales de renta por el espacio y le toma alrededor de cuatro horas armar el puesto y otras tantas recogerlo. A ello se suma que por el encarecimiento de las rentas en la zona tuvo que mudarse de Observatorio a Jalalpa, en Álvaro Obregón; “antes me hacía 30 minutos de mi casa al trabajo, ahora una hora y 20”, relató.
Como su puesto de periódicos “ya no está a la moda”, busca darle un nuevo aire pintando la fachada y cambiando la estructura de aluminio “para que se vea mejor”. Siente que de no hacerlo, podría ser retirada debido a que las autoridades la han incitado a mudar el local a un lugar más alejado.