▲ Susana Alaniz, dueña de un puesto de periódicos, vive bajo la amenaza constante de que la alcaldía Cuauhtémoc y encargados de la construcción aledaña a su local le retiren el espacio comercial, su principal fuente de ingresos. Foto Jair Cabrera Torres

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 33

En la esquina de Alfonso Reyes y Saltillo, en la colonia Hipódromo Condesa, resiste un pequeño puesto de periódicos y revistas que ha perdurado durante casi 70 años. Susana Alaniz, dueña del local, aseguró que su espacio vive bajo amenaza constante, pues en tres ocasiones la alcaldía Cuauhtémoc y encargados de obras de nuevos edificios han intentado retirarlo.

A un costado, un edificio de casi cinco pisos y la construcción de una lumbrera se imponen sobre el pequeño local. Asegura que el fenómeno de la gentrificación ha impactado en su vida personal: “Creo que soy una persona directamente afectada porque después de décadas que ha estado mi puesto ahí, ya no lo quieren porque no se ve bonito, no se vale”, acusó.

Comentó que tras el fallecimiento de su esposo en 2021, quedó al frente del negocio justo en plena pandemia. “Bajaron las ventas porque los clientes dejaron de pasar y varias revistas dejaron de salir”, recordó. Para sostenerse, comenzó a vender dulces, refrescos y aguas en el mismo local, con lo que mantuvo el puesto abierto.