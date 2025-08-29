Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 32

Trabajadores de nómina 8 adscritos a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México bloquearon por más de dos horas avenida Insurgentes Norte y su cruce con Eje 2 Manuel González, porque a cuatro meses de que autoridades capitalinas recibieron la petición de que sean basificados 500 empleados, aún no hay respuesta. El cierre al tránsito vehicular provocó intenso caos vehicular y la línea 1 del Metrobús suspendió el servicio. Los inconformes se retiraron luego del compromiso de que serán atendidos.