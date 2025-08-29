Nayelli Ramírez Bautista y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 32

Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo N y Fanny N, implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico. El impartidor de justicia otorgó una “excepción” en la medida cautelar de Fanny N, al encontrarse embarazada, por lo cual le dictó prisión domiciliaria y resguardo de policías de investigación; mientras Eduardo quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa, en ambos casos se declinó dar competencia al fuero federal.

Con esta determinación, a cinco de los 13 detenidos el Ministerio Público les deberá integrar la carpeta de investigación para que pueda presentarlos nuevamente ante un juez federal.

En la audiencia inicial realizada ayer en los juzgados del Reclusorio Sur, el Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Relevantes presentó los datos de prueba que se agregaron a la carpeta de investigación, en la cual se establece que Eduardo N y Fanny N fueron detenidos durante los cateos que realizaron autoridades capitalinas y federales.

Durante el despliegue policiaco en el que se realizó su detención les hallaron diferentes narcóticos, entre ellos fentanilo y mariguana. Por la cantidad de lo asegurado, el juez del fuero común determinó dar vista a su homólogo federal, quien continuará con el proceso de ambos detenidos por tratarse de delitos federales.