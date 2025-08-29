Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 32

El presunto feminicida de Paola Moreno, joven hallada sin vida en el Canal Nacional el 5 de agosto pasado, fue detenido y presentado ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio y permanecerá en el Reclusorio Oriente.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina establece que el sujeto presuntamente utilizaba diferentes cuentas de redes sociales con otros nombres, desde donde mantenía comunicación con otras jóvenes, por lo que los abogados de la familia de Paola pidieron que se investigue si existen otras víctimas.

En este mismo sentido, la madre de Paola pidió que si hay otras víctimas de este sujeto, denuncien.

En la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, el juez de control determinó vincular a proceso a Eriberto N y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

La Policía de Investigación, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, lo ubicó en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.