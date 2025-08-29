Viernes 29 de agosto de 2025, p. 32
El presunto feminicida de Paola Moreno, joven hallada sin vida en el Canal Nacional el 5 de agosto pasado, fue detenido y presentado ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio y permanecerá en el Reclusorio Oriente.
La investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina establece que el sujeto presuntamente utilizaba diferentes cuentas de redes sociales con otros nombres, desde donde mantenía comunicación con otras jóvenes, por lo que los abogados de la familia de Paola pidieron que se investigue si existen otras víctimas.
En este mismo sentido, la madre de Paola pidió que si hay otras víctimas de este sujeto, denuncien.
En la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, el juez de control determinó vincular a proceso a Eriberto N y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
La Policía de Investigación, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, lo ubicó en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
El cuerpo de la joven fue hallado el 5 de agosto pasado en la intersección de Canal Nacional y calzada Taxqueña, en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa, con distintos signos de violencia.
En otra audiencia, un juez de control vinculó a proceso a Mario N y María N, pareja que abandonó a un bebé en la vía pública en la colonia Tacubaya.
Tras ser detenidos, el juzgador reclasificó el delito de tentativa de homicidio a abandono de menor, por lo que quedaron en prisión.
Además, luego de tres días de atención médica, el IMSS Bienestar informó que la bebé hallada en unos baños públicos en las inmediaciones de la estación UAM-I del Metro, perdió la vida a las 14:45 de la tarde del jueves a causa de diversas complicaciones.