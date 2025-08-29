▲ La Unidad de Género capacitará a policías capitalinos para que en cuatro años todos los mandos de la SSC y 50 por ciento del personal cuenten con habilidades para atender casos de violencia de género, aseguró Rosario Nova Peniche. Foto Luis Castillo

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 32

Delitos como violencia familiar, violaciones e incluso feminicidios serán atendidos por la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual pasó de ser un área que atendía casos de violencia contra mujeres policías dentro de la corporación, a integrarse a la Subsecretaría de Operación Policial (SOP).

Tras analizar que estos delitos aquejan a la ciudad, a pesar de registrar avances en materia de género, la SSC decidió que esta unidad patrullara las zonas de alta incidencia como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Milpa Alta.

Si bien esta unidad de la policía no es nueva, pues se creó en 2023, ahora estará incorporada a la SOP bajo el mando del subsecretario Elpidio de la Cruz, por lo que los 180 elementos estarán operando con apoyo de 30 unidades policiales, las cuales pueden ser identificadas por un balizado violeta con blanco.

En entrevista con este diario, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Rosario Nova Peniche, explicó que los elementos que forman esta unidad cuentan con capacitación en la materia, por lo que saben el protocolo a implementar en casos de violencia, además de dar seguimiento las medida de protección en casos específicos.

Comentó que operarán en binomio, hombre y mujer, cuando sean requeridos, y, al mismo tiempo, la Unidad de Género dará capacitación a poco más de 3 mil jefes de cuadrantes para que apliquen los mismos protocolos.