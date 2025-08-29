Familia teme que su vivienda colapse // Constructora ignoró advertencias
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 31
En la colonia Paraje Tetenco, en Tlalpan, la familia de Lucía Guerrero vive con la angustia de que su casa se hunda o colapse ante la aparición de un socavón de unos cinco metros cuadrados y dos metros de profundidad que se formó dentro de su propiedad.
Según dijo, los trabajos con maquinaria pesada en el predio contiguo, donde se construye el condominio Cedro Hábitat Volcán Santa María II por la empresa IC Desarrollo SA de CV, fracturaron el muro colindante y extrajeron roca volcánica que daba soporte natural a la vivienda.
El daño también alcanzó una escalera de piedra y parte del subsuelo sobre el que se cimenta la residencia de tres niveles, la cual ya registra grietas en paredes y pisos. De acuerdo con la vecina, desde abril pasado las máquinas rotomartillo y retroexcavadora trabajaron diariamente hasta provocar la oquedad.
El 2 de mayo, la afectada se puso en contacto con el arquitecto Adrián Iturriaga Medellín, responsable de la obra, para mostrarle el perjuicio. “Él bien sabía que el daño era grave”, apuntó Lucía; “no entiendo cómo se les pudo ocurrir romper mi muro de piedra braza para extraer material del montículo”, reclamó.
Pese a que en ese momento la constructora se comprometió a hacerse cargo de las afectaciones, los trabajos continuaron durante un mes más, todos los días excepto domingos, con la excusa de que “ya les faltaba casi nada”. Mientras tanto, la casa seguía cimbrándose desde los cimientos.
El 31 de mayo, finalmente se abrió el socavón y con él más daños: la barda perimetral cuarteada, el cableado eléctrico roto, grietas en muros y pisos del segundo nivel, losetas sueltas y hasta la escalera interior resentida. Fue cuando “solicitamos un dictamen pericial con un corresponsable en seguridad estructural”, señaló.
El 6 de junio acudió a la vivienda un ingeniero corresponsable en seguridad estructural, quien revisó los daños y confirmó la afectación estructural; sin embargo, los encargados de la obra no exhibieron documentos ni presentaron un director responsable de obra.
Vecinos habían exigido una pausa para evitar que el daño creciera. “En los días siguientes metimos escritos tanto en la alcaldía como en la fiscalía y Protección Civil”, explicó Eric, hijo de la propietaria. Días después, Protección Civil elaboró un dictamen confirmando el daño estructural, y catalogó a la casa como de “alto riesgo”.
A pesar de haber presentado escritos ante la alcaldía y el Instituto de Verificación Administrativa, reiteradas veces han continuado los trabajos con el colado de concreto y descarga de material. Ante eso, “demandamos la intervención de autoridades para detener por completo el proyecto, que se encuentra suspendido”.