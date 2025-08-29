▲ El socavón que se originó dentro de la vivienda de Lucía Guerrero es consecuencia de la extracción de roca volcánica para la construcción de un condominio en el predio contiguo. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 31

En la colonia Paraje Tetenco, en Tlalpan, la familia de Lucía Guerrero vive con la angustia de que su casa se hunda o colapse ante la aparición de un socavón de unos cinco metros cuadrados y dos metros de profundidad que se formó dentro de su propiedad.

Según dijo, los trabajos con maquinaria pesada en el predio contiguo, donde se construye el condominio Cedro Hábitat Volcán Santa María II por la empresa IC Desarrollo SA de CV, fracturaron el muro colindante y extrajeron roca volcánica que daba soporte natural a la vivienda.

El daño también alcanzó una escalera de piedra y parte del subsuelo sobre el que se cimenta la residencia de tres niveles, la cual ya registra grietas en paredes y pisos. De acuerdo con la vecina, desde abril pasado las máquinas rotomartillo y retroexcavadora trabajaron diariamente hasta provocar la oquedad.

El 2 de mayo, la afectada se puso en contacto con el arquitecto Adrián Iturriaga Medellín, responsable de la obra, para mostrarle el perjuicio. “Él bien sabía que el daño era grave”, apuntó Lucía; “no entiendo cómo se les pudo ocurrir romper mi muro de piedra braza para extraer material del montículo”, reclamó.

Pese a que en ese momento la constructora se comprometió a hacerse cargo de las afectaciones, los trabajos continuaron durante un mes más, todos los días excepto domingos, con la excusa de que “ya les faltaba casi nada”. Mientras tanto, la casa seguía cimbrándose desde los cimientos.