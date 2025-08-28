Daniel González Delgadillo

La población del jaguar (Panthera onca) en México alcanzó 5 mil 326 ejemplares en 2024, un “alentador incremento” de 10 por ciento en los recientes seis años; sin embargo, se sigue considerando en peligro de extinción dentro del país, reveló el tercer censo de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar.

Para evitar que la especie continúe en riesgo de desaparecer, Gerardo Ceballos, presidente de la alianza, estimó en conferencia de prensa que se requieren entre 8 mil y 10 mil ejemplares, con lo que se colocaría en el estatus de bajo amenaza, pero, señaló, se requiere de al menos de 30 años para llegar a ese punto con las actuales tasas de crecimiento poblacional.

La meta de la organización es alcanzar esas cifras en 10 o 15 años, apuntó el también investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para concretarlo, resaltó, se debe combatir la destrucción y fragmentación de los hábitats; la cacería y el tráfico ilícito; la transmisión de enfermedades desde el ganado doméstico y el conflicto jaguar-humano, entre otras.