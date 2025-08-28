Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 14

El destacado periodista argentino Gregorio Selser murió hace 34 años, el 27 de septiembre de 1991. Pero hoy cualquiera puede volver a escucharlo de viva voz, desgranando sus análisis sobre los grandes temas de su tiempo y su región, el continente americano.

En los archivos sonoros del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se pueden consultar más de 130 horas de audios con conferencias académicas, entrevistas o programas radiofónicos sobre los temas que ocuparon la prolífica producción del escritor, historiador y periodista.

Digitalizadas y “limpiadas” por la Fonoteca Nacional, y organizadas por ejes temáticos por el pequeño equipo de Camena, estas grabaciones pueden ser consultadas en forma gratuita por los usuarios. En los seis meses que llevan en operación se han registrado más de 180 mil visitas de profesores y estudiantes, investigadores y académicos de todo el mundo.

Es posible escuchar nítidamente, por ejemplo, una conferencia sobre las amenazas del narcotráfico a fines de los 80, cuando el tema parecía aún distante en el horizonte regional. O una exposición sobre los tensos días previos y posteriores a la invasión de Panamá en 1989 (hoy pertinente de cara a la coyuntura de Venezuela). O quizá revisitar la entrevista a profundidad que realizó al primer ministro de Suecia Olof Palme, pacifista en plena guerra fría, asesinado en 1986; con el entonces vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez o el mismísimo Fidel Castro, entre muchas figuras claves de la época.

Son 136 horas de grabaciones en aquellos antiguos casetes o microcasetes que fueron resguardados por su esposa, Marta Ventura. Los audios fueron adquiridos en 2005 por Camena, centro que su directora, Beatriz Torres, describe como un sitio “militante de la memoria”.