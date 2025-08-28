Política
Morena presenta iniciativa de ingreso libre a playas
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 13

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para garantizar el ingreso libre y gratuito a las playas del país, así como para permitir el paso sin cobro un día a la semana a parques y zonas protegidas, en especial en fines de semana o días festivos. Se plantea añadir la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de procurar al menos un paso público por tramo costero y prohibir cobros, cuotas o condiciones restrictivas para ingresar a playas, además de retirar concesiones a empresas u hoteles que impidan el paso a turistas.

