Acuerda el Issste intercambiar insumos con otros organismos
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 13

La junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) aprobó la puesta en marcha de un convenio de colaboración para el intercambio de medicamentos, material de curación y otros insumos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Así, cuando el Issste requiera algún producto, el resto de las instituciones contestarán en las siguientes 24 horas si cuentan con él para proporcionarlo y el primero, a su vez, lo deberá reponer en tres meses.

El director jurídico del Issste, Felipe de Jesús Zermeño, explicó que el objetivo es contar con un mecanismo de colaboración y coordinación para concretar intercambios ágiles de medicamentos e insumos. que garanticen su acceso a los derechohabientes. La aprobación del convenio se concretó luego de una consulta con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

