Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 13

El brote de sarampión en México ha bajado más de la mitad desde el pico registrado la semana del 20 al 26 abril, con 319 casos confirmados.

En la primera semana de agosto se contabilizaron 129 contagios. Desde el inicio del brote, en febrero pasado, el padecimiento ha estado presente en 89 municipios de 21 estados del país.

La transmisión del virus sigue activa, según el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).

Ayer, a unos días del inicio del ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, esta dependencia informó que la vacunación se fortalece en la Ciudad de México, donde en los últimos 15 días se confirmaron dos nuevos contagios para un total de cuatro hasta ahora. Se ha tenido conocimiento de 358 casos probables.

Salud puso a disposición del público el número telefónico 079 para que ubiquen las unidades médicas más cercanas a las que pueden acudir a solicitar la vacuna para niños de seis meses a nueve años, personas de 10 a 49, personal de salud y maestros, así como grupos vulnerables. Aseguró que se cuenta con dosis “suficientes para toda la población”, las cuales son gratuitas y seguras.