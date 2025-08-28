En pico de contagios registrados en abril se contabilizaron 319
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 13
El brote de sarampión en México ha bajado más de la mitad desde el pico registrado la semana del 20 al 26 abril, con 319 casos confirmados.
En la primera semana de agosto se contabilizaron 129 contagios. Desde el inicio del brote, en febrero pasado, el padecimiento ha estado presente en 89 municipios de 21 estados del país.
La transmisión del virus sigue activa, según el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).
Ayer, a unos días del inicio del ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, esta dependencia informó que la vacunación se fortalece en la Ciudad de México, donde en los últimos 15 días se confirmaron dos nuevos contagios para un total de cuatro hasta ahora. Se ha tenido conocimiento de 358 casos probables.
Salud puso a disposición del público el número telefónico 079 para que ubiquen las unidades médicas más cercanas a las que pueden acudir a solicitar la vacuna para niños de seis meses a nueve años, personas de 10 a 49, personal de salud y maestros, así como grupos vulnerables. Aseguró que se cuenta con dosis “suficientes para toda la población”, las cuales son gratuitas y seguras.
Hasta el pasado martes se habían confirmado 4 mil 274 casos de sarampión en el país, aunque, la mayor carga de la enfermedad sigue concentrada en Chihuahua, con 3 mil 979 y 14 defunciones.
Le sigue Sonora con 87 personas que se han contagiado con la infección, de las cuales una perdió la vida, para un total de 15 defunciones a nivel nacional. De éstas, seis eran adultos; ocho, niños de 11 meses a siete años de edad y una adolescente de 15.
Otras entidades con más de 20 casos de sarampión confirmados son Coahuila (53), Guerrero (31), Durango (22) y Zacatecas (21).
En el continente americano, México está en el segundo sitio con más casos confirmados, después de Canadá con 4 mil 638. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos, con mil 375.