Jared Laureles y Daniel González

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 13

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA denunciaron el pago de salarios millonarios a más de un centenar de ex directivos y asesores de la acerera, ubicada en Monclova, Coahuila, que atraviesa por un proceso de quiebra.

Julián Torres Ávalos, representante de los obreros, con base en una presunta nómina que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez entregó a la jueza del concurso mercantil, señaló que en la lista se reportan 114 empleados administrativos, cuyos sueldos que van de 70 mil a 295 mil pesos mensuales.

Entre ellos se encuentran algunos de los principales allegados al ex director de la empresa, Alonso Ancira.

Este personal está contratado por el síndico, con base en sus facultades, para mantenimiento y asesoría de la empresa durante el proceso de quiebra, explicó.

Acusó que la mayoría son “aviadores” que reciben pagos sin trabajar, ya que son ex empleados e ingenieros “que conocemos y están fuera de la ciudad”. En contraste, reprochó que ninguno de los miles de obreros han recibido ni un centavo de salario o liquidación, por lo que sus familias padecen carencias, desde hace casi tres años.

En el documento, del que La Jornada tiene copia y en el que se enlista a los trabajadores de la “nómina esencial”, Mónica Elizondo, actual directora de recursos humanos de la empresa, aparece con un sueldo de más de 241 mil pesos mensuales.

También figuran Ariel Martínez Cruz, director de contraloría y sistemas, con una remuneración de 262 mil pesos, y Andrés González Saravia Coss, director jurídico, con más de 295 mil pesos al mes.