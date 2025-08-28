Política
Política/Instalan el grupo de amistad México-Reino Unido/
Instalan el grupo de amistad México-Reino Unido
Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 12

El grupo de amistad México-Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que preside el diputado Napoleón Gómez Urrutia (Morena), se instaló ayer en una sesión en la cual el legislador resaltó que se buscará impulsar agendas específicas con universidades, consejos de ciencia y agencias de becas para incrementar el número de intercambios en áreas claves como transición energética, salud, inteligencia artificial, ciberseguridad, agua y economía circular. La embajadora Susannah Goshko resaltó que su país ofrece becas que han permitido a mexicanos estudiar posgrados con apoyo total para la matrícula y gastos de manutención.

