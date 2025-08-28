César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 12

Un tribunal colegiado dejó en firme la sentencia a favor de Kamel Nacif Borge que ordena, entre otras autoridades, a la Fiscalía General de la República (FGR), que tenga acceso a la carpeta de investigación en su contra por los delitos de defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su demanda, el empresario se quejó de “la tortura sicológica a la que me encuentro sometido por parte de las autoridades que he señalado como responsables al no pronunciarse en definitiva dentro de la carpeta de investigación, así como el retardo en la impartición de justicia y, como consecuencia de ello, la violación al debido proceso”.

Además, sus abogados señalaron que debido a las dilaciones en la integración y determinación de dicha carpeta, se ha omitido citar a su representado para que conozca de los hechos que se le imputan y quién lo acusa, así como los datos de prueba de en la indagatoria.