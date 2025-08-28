Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 12

Para evitar los accidentes viales de motocicletas y desalentar las conductas negativas de algunos conductores sólo es necesario que las autoridades hagan cumplir las leyes ya existentes, pero sin “estigmatizar” a todos los usuarios ni “sobrerregular” estos vehículos con medidas ineficientes, señalaron organizaciones de motociclistas.

Durante un foro organizado por la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, los asistentes lamentaron que la policía únicamente detenga a conductores que sí respetan las normas, con el fin de extorsionarlos, y sólo responsabilice de los percances a los motociclistas, sin considerar que ellos también son “usuarios vulnerables de la vía”.

Ada Silva, integrante de la mesa directiva de la Fundación Mas Moto, lamentó que existan prejuicios en contra de los conductores de motos y llamó a las autoridades a que dejen de aprobar medidas como imponer el uso de casco y chaleco rotulado para identificarlos, pues dichas normas han probado su ineficacia.