Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 12

La figura constitucional de los jueces sin rostro se reglamentará con una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada que se aprobará en el próximo periodo de sesiones. La mayoría de estos cargos se asignarán a jueces penales que abordarán casos de alto riesgo, indicó Morena en la Cámara de Diputados.

En la mencionada norma –una de las cuatro leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial que están pendientes de aprobación– “se prevé la existencia de jueces anónimos para proteger su vida y la de sus familias”, confirmó el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que esa figura jurídica ha sido utilizada en Italia y Colombia, entre otros países, y “México está interesado en implementarla. En la Constitución ya se prevé, pero no se ha regulado en una ley, en este caso, en la Ley contra la Delincuencia Organizada”.

Protección contra atentados y sobornos

Los jueces sin rostro, agregó Monreal, “actúan de jueces penales, en su mayoría. Es la materia penal para casos específicos de delincuencia organizada, o que por el nivel de peligrosidad social requieren que no tengan visión ni conocimiento de las personas para evitar que sus familias, sus círculos cercanos o ellos mismos puedan sufrir atentados, amenazas o incluso sobornos”.