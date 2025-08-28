Ángeles Cruz Martínez

La venta de medicamentos por Internet representa 7 por ciento del total en el país y se triplicará en los próximos tres años por factores como la comodidad de recibir los productos en el domicilio, sobre todo de negocios que sólo existen en plataformas, lo cual les permite ofrecer precios hasta 35 por ciento más bajos que los negocios convencionales. Es el caso de Prixz, que de 2020 a 2024 creció mil por ciento; entrega 500 mil pedidos al año y vende alrededor de 12 mil medicamentos, contra 3 mil manejados por las farmacias tradicionales, aseguró el director de la empresa, Sergio Pérez. Por eso, dijo en conferencia, las personas visitan alrededor de cuatro farmacias para surtir sus recetas médicas, mientras en líneas las completan en un solo sitio. Adriana Contreras, directora de Cadena de Suministro, comentó que además de medicinas de patente y genéricos, cuentan con material de curación, productos de higiene y belleza y dermocosméticos, entre otros. En cuanto a los medicamentos controlados, para los cuales se requiere la entrega de la receta, la empresa cuenta con equipo que verifica la validez del documento antes de completar el pedido.