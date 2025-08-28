▲ Protesta en Chilpancingo al cumplirse 10 años y 11 meses de la desaparición de los normalistas. Foto La Jornada

Chilpancingo, Gro., María de Jesús Tlatempa y los demás integrantes del Colectivo de Madres y Padres de Familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, exigieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que el Ejército Mexicano entregue los 800 folios que, aseguraron, incluyen evidencias claras del paradero de sus hijos.

Ayer, al cumplirse 10 años y 11 meses de la desaparición de los normalistas, se llevaron a cabo sendos mítines en los monumentos que recuerdan los homicidios de los estudiantes Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez.

Desde temprano, contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como miembros del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala, se concentraron para realizar la 131 Acción Global por Ayotzinapa, con la cual se conmemoró a los alumnos ausentes.