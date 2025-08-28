Jueves 28 de agosto de 2025, p. 11
Chilpancingo, Gro., María de Jesús Tlatempa y los demás integrantes del Colectivo de Madres y Padres de Familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, exigieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que el Ejército Mexicano entregue los 800 folios que, aseguraron, incluyen evidencias claras del paradero de sus hijos.
Ayer, al cumplirse 10 años y 11 meses de la desaparición de los normalistas, se llevaron a cabo sendos mítines en los monumentos que recuerdan los homicidios de los estudiantes Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez.
Desde temprano, contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como miembros del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala, se concentraron para realizar la 131 Acción Global por Ayotzinapa, con la cual se conmemoró a los alumnos ausentes.
Primero se efectuó un mitin en la estela ubicada donde se halló el cuerpo desollado de Julio César Mondragón, la mañana del 27 de septiembre de 2014.
Allí, la madre de uno de los desaparecidos demandó que se les informara sobre los cientos de folios con datos que el Ejército mexicano tiene sobre el caso Ayotzinapa. Asimismo, solicitaron que el ex presidente Enrique Peña y funcionarios de su administración den toda la información que tengan para llegar a la verdad y que haya justicia.
A continuación, los inconformes se trasladaron a la estela que se encuentra en el crucero de la calle Álvarez y el Periférico Norte, lugar en el que fueron asesinados los estudiantes Julio César Ramírez y Daniel Solís.
Al finalizar los dos eventos, normalistas y padres de familia colocaron ofrendas florales y luego corearon consignas.