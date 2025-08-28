Jueves 28 de agosto de 2025, p. 10
Tras el último informe de Norma Piña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que terminó “una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo”. Afirmó que a partir del primero de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, con integrantes que fueron “elegidos por el pueblo de México. Eso es lo que tiene que quedar para nuestro país. Es algo único, una transformación profunda, muy profunda”, insistió.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, consideró que “con la transformación que se está dando en el país y con la llegada de los nuevos integrantes del Poder Judicial vamos a poder atender muchos casos que tienen que ver con amnistías, también por condiciones a veces de pobreza, engaños o fraudes”.