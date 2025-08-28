Alma E. Muñoz y Emir Olivares.

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 10

Tras el último informe de Norma Piña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que terminó “una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo”. Afirmó que a partir del primero de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, con integrantes que fueron “elegidos por el pueblo de México. Eso es lo que tiene que quedar para nuestro país. Es algo único, una transformación profunda, muy profunda”, insistió.