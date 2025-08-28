▲ Aspecto del informe de actividades de la ministra Lenia Batres, realizado en el Museo de la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez

Gustavo Castillo García e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 10

La presidencia de Norma Lucía Piña Hernández al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue errática y con su informe terminó de sepultar al Poder Judicial (PJ), instancia que obedeció a poderes conservadores y opositores sin darse cuenta del daño a las instituciones, fundamentalmente al mismo PJ”, afirmó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La togada, quien fue elegida para formar parte de la nueva etapa de Corte, la cual iniciará funciones el próximo primero de septiembre, señaló a La Jornada que “la falta de prudencia y tacto político de la ministra Norma Lucía Piña llevó a la crisis que hoy vive el Poder Judicial”.

Aseguró que “durante dos años y ocho meses –los cuales Piña Hernández encabezó la SCJN y el PJ–, sus errores fueron evidentes; la confrontación con los otros dos poderes y su falta de respeto fueron recurrentes, y formó un bloque opositor al Poder Ejecutivo y a sus reformas, sin darse cuenta del reclamo ciudadano de transformar la justicia”.