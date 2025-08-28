Política
Sorteo con causa migrante
Foto
▲ La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón (segunda desde la derecha), y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia (izquierda), presentaron ayer el Gran Sorteo Especial México con M de Migrante, que se celebrará el 15 de septiembre. Es el primer ejercicio con causa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinado a apoyar a los paisanos migrantes y que busca fortalecer el mensaje de que México abraza a los héroes y heroínas que han dejado su tierra, pero siguen construyendo a la distancia la grandeza de su país.Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 9
