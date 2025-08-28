Néstor Jiménez

Jueves 28 de agosto de 2025

Con el acercamiento que tuvieron los consejeros con autoridades federales esta semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) iniciaron trabajos para explorar una ruta crítica conjunta que lleve a formalizar un convenio de colaboración, a fin de que mediante la base de datos del Registro Federal de Electores, el instituto contribuya a la identificación de personas desaparecidas.

La reunión, que fue encabezada por la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, y el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, “representa un paso significativo para sumar esfuerzos institucionales en una de las problemáticas más sensibles de México”, señaló el órgano electoral en un comunicado.

El director del Registro Nacional de Población (Renapo), Félix Arturo Arce Vargas, explicó que al reunirse con los consejeros electorales en la sede de la Secretaría de Gobernación el martes pasado, dialogaron sobre “la integración y el apoyo” del INE para la búsqueda de personas.