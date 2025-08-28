Jueves 28 de agosto de 2025, p. 8
En los primeros siete meses del segundo gobierno del presidente Donald Trump han sido deportados 86 mil 17 mexicanos, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina.
La mandataria presentó un gráfico con las deportaciones de 1989 –periodo de George W. Bush padre– a la fecha, al abordar las redadas antimigratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Sheinbaum indicó que del 20 de enero al 24 de agosto suman 86 mil 17 los mexicanos repatriados.
Indicó que al sumar las cifras de todo enero (los primeros días de ese mes aún bajo el gobierno del ex presidente demócrata, Joe Biden), la cifra asciende a 93 mil 821 connacionales.
La Presidenta señaló que la administración del magnate puso fin la aplicación del programa CBP One, con el que se programaban citas de solicitudes de asilo en Estados Unidos, lo que provocó una importantereducción de entrada de migrantes a ese país.
“Hay que señalar que están entrando menos migrantes a Estados Unidos. Hay un promedio de 307 ‘encuentros’ al día en la frontera sur; a la mayoría de ellos se les envía de regreso”, afirmó.
Refirió que durante el gobierno del ex presidente estadunidense Bill Clinton (1993-2001) se registró un mayor número de deportaciones, con un total de 7 millones 447 mil 247 casos, de acuerdo con el gráfico que presentó.
Precisó que en los cuatro años de su antecesor, George Bush, sumaron 2 millones 656 mil 701 deportaciones de connacionales; en los ocho años de administración de Bush hijo fueron 4 millones 653 mil 516; y en los dos cuatrienios del también mandatario demócrata Barack Obama la cifra se colocó en 2 millones 848 mil 937.
En el primer periodo presidencial de Trump, 766 mil 55 mexicanos fueron repatriados en total, mientras en los cuatro años de Biden se registraron 891 mil 503 casos.