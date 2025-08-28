Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 8

En los primeros siete meses del segundo gobierno del presidente Donald Trump han sido deportados 86 mil 17 mexicanos, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria presentó un gráfico con las deportaciones de 1989 –periodo de George W. Bush padre– a la fecha, al abordar las redadas antimigratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Sheinbaum indicó que del 20 de enero al 24 de agosto suman 86 mil 17 los mexicanos repatriados.

Indicó que al sumar las cifras de todo enero (los primeros días de ese mes aún bajo el gobierno del ex presidente demócrata, Joe Biden), la cifra asciende a 93 mil 821 connacionales.

La Presidenta señaló que la administración del magnate puso fin la aplicación del programa CBP One, con el que se programaban citas de solicitudes de asilo en Estados Unidos, lo que provocó una importantereducción de entrada de migrantes a ese país.