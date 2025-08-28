▲ La Presidenta flanqueada por el director del AICM, almirante Juan José Padilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales. Foto tomada de X

César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la reapertura de operaciones en las instalaciones del módulo 11, que se ubican en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras permanecer más de tres meses en remodelación.

Lo anterior representa 10 por ciento del avance total de las labores, con una inversión de 55.24 millones de pesos provenientes de ingresos autogenerados por la terminal aérea.