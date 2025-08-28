Política
Ver día anteriorJueves 28 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/28. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Inaugura Sheinbaum obras en el AICM con inversión de 55 mdp/
A nterior
S iguiente
 
Inaugura Sheinbaum obras en el AICM con inversión de 55 mdp
Foto
▲ La Presidenta flanqueada por el director del AICM, almirante Juan José Padilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.Foto tomada de X
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la reapertura de operaciones en las instalaciones del módulo 11, que se ubican en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras permanecer más de tres meses en remodelación.

Lo anterior representa 10 por ciento del avance total de las labores, con una inversión de 55.24 millones de pesos provenientes de ingresos autogenerados por la terminal aérea.

Desde ayer el área retomó actividades para abordar vuelos y recibir pasajeros con destinos y origen en otros países a través de aerolíneas como Air France, American Airlines, Avianca, KLM, United, Volaris, Viva y West Jet.

Sheinbaum presenció la restructuración de las salas 29 a 36 de embarque de pasajeros de vuelos internacionales, así como otras modificaciones.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto