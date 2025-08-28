Jueves 28 de agosto de 2025, p. 8
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la reapertura de operaciones en las instalaciones del módulo 11, que se ubican en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras permanecer más de tres meses en remodelación.
Lo anterior representa 10 por ciento del avance total de las labores, con una inversión de 55.24 millones de pesos provenientes de ingresos autogenerados por la terminal aérea.
Desde ayer el área retomó actividades para abordar vuelos y recibir pasajeros con destinos y origen en otros países a través de aerolíneas como Air France, American Airlines, Avianca, KLM, United, Volaris, Viva y West Jet.
Sheinbaum presenció la restructuración de las salas 29 a 36 de embarque de pasajeros de vuelos internacionales, así como otras modificaciones.