Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 7

La Comisión Permanente del Congreso recibió ayer al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien manifestó su interés en fortalecer los lazos históricos con México, en particular, la colaboración en materias cultural, agrícola, industrial, de comercio y turismo.

Destacó que estos países constituyen las dos mayores democracias de Latinoamérica y las dos mayores economías. “Nosotros defendemos el multilateralismo, el libre comercio y podemos avanzar aún más en esta cooperación, en estas alianzas”.

En el encuentro realizado en la antigua sede del Senado de la República, el también ministro de Desarrollo, Industria y Servicios estuvo acompañado por un centenar de empresarios interesados en invertir en México y fortalecer el comercio exterior.