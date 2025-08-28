Jueves 28 de agosto de 2025, p. 7
La Comisión Permanente del Congreso recibió ayer al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien manifestó su interés en fortalecer los lazos históricos con México, en particular, la colaboración en materias cultural, agrícola, industrial, de comercio y turismo.
Destacó que estos países constituyen las dos mayores democracias de Latinoamérica y las dos mayores economías. “Nosotros defendemos el multilateralismo, el libre comercio y podemos avanzar aún más en esta cooperación, en estas alianzas”.
En el encuentro realizado en la antigua sede del Senado de la República, el también ministro de Desarrollo, Industria y Servicios estuvo acompañado por un centenar de empresarios interesados en invertir en México y fortalecer el comercio exterior.
Apuntó que las dos naciones pueden ampliar su complementariedad económica y ya trabajan para tener el visado electrónico, a fin de tener “más brasileños viajando a México y más mexicanos viajando a Brasil”.
El presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, subrayó que el gobierno de Claudia Sheinbaum está muy interesado en fortalecer el multilateralismo, ampliar y fortalecer los acuerdos comerciales y la cooperación, en ámbitos como el turismo.
La diputada Dolores Padierna, de Morena, enfatizó la importancia de las inversiones de la nación sudamericana en el país, aunque resaltó: “queremos una relación más cercana en áreas estratégicas para México como el biodiésel, el etanol, la aeroespacial”.