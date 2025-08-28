Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 7

Campeche, Camp., No nos daremos por vencidos hasta lograr el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien agregó que si un expediente o denuncia no funciona, “ya tenemos preparado el siguiente. Tenemos material para el infinito”, aseguró.

La mandataria morenista se refirió a la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas en su programa Martes del Jaguar, y admitió que es difícil que proceda “porque no hay antecedentes de estos juicios de procedencia más que uno en toda la historia.

“Sin embargo, esperamos que hoy que tenemos una mayoría más equilibrada en la comisión instructora puede ser interesante, pero si éste no funciona ya tenemos preparado para el siguiente caso”, subrayó. “Eso lo pone nervioso, por eso se enojó y se fue a Washington”, apuntó.

Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Campeche, Pedro Alcudia Vásquez, recordó que fue la Fiscalía estatal Especializada en Combate a la Corrupción la que fue a la Cámara de Diputados federal a presentar la demanda de desafuero contra Moreno Cárdenas.