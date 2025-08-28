Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 6

Como se esperaba, Néstor Camarillo se sumó ayer al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara alta, luego de notificar a la mesa directiva de la Comisión Permanente su decisión de abandonar la bancada del PRI, quien con un legislador menos pierde la vicepresidencia que tenía en el Senado.

Con esta adhesión, MC pasa de cinco a seis senadores y su coordinador Clemente Castañeda confió en que otros legisladores más se adherirán a su proyecto, si bien dijo que esta fuerza política se reserva el derecho de admisión, ya que no es “plato de segunda mesa”.

Camarillo rechazó que haya dejado al tricolor porque la dirigencia nacional le haya impedido relegirse presidente del PRI en Puebla, y aseguró que su incorporación a la bancada naranja representa el inicio de un nuevo ciclo para seguir abrazando las causas ciudadanas, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Acto seguido, el poblano se puso la cachucha con el logotipo de Movimiento Ciudadano que le rega-ló Castañeda.