De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tenga una casa en Tepoz-tlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

Señaló que “es mas importante” que en Estados Unidos se haya puesto al mismo nivel a Genaro García Luna, Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín El Chapo Guzmán.

Interrogada en la mañanera por la polémica que envuelve al senador de Morena por su propiedad, lo que contradice el discurso de “austeridad” de la 4T, la mandataria reviró: