Como fueron cómplices, no dicen “nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, afirmó
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 6
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tenga una casa en Tepoz-tlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.
Señaló que “es mas importante” que en Estados Unidos se haya puesto al mismo nivel a Genaro García Luna, Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín El Chapo Guzmán.
Interrogada en la mañanera por la polémica que envuelve al senador de Morena por su propiedad, lo que contradice el discurso de “austeridad” de la 4T, la mandataria reviró:
“¿Qué les parece más importante: la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el (director) de la DEA (Terry Cole) haya dicho que ‘García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos’?.
“Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar de lo otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”.