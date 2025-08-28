Convocan a sesión extraordinaria para definir acciones
Presentaron denuncia penal contra los responsables del ataque y pedirán el desafuero del líder del tricolor // “Es debate, no combate”, exclama el ex priísta Manlio Fabio Beltrones
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 5
La Comisión Permanente concluyó ayer sus trabajos con una trifulca en la tribuna, provocada por el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien agredió físicamente al presidente de ese órgano del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña y a uno de los colaboradores del morenista.
Ante la magnitud de los hechos, tanto Fernández Noroña como el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Adán Augusto López Hernández, anunciaron que se presentó una denuncia penal contra los responsables de la agresión y se pedirá el desafuero de Alito Moreno, por esos hechos “vergonzantes” dentro del recinto senatorial de Xicoténcatl.
Anunciaron también una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, este viernes, para revisar lo acontecido ayer y definir otras posibles acciones.
La sesión ayer estaba por concluir en la vieja sede de Xicoténcatl, después de un debate de más de tres horas, cerca de las 4 de la tarde, cuando Alito Moreno, molesto porque no se prolongó la discusión, como él exigía, apenas concluyó la entonación del Himno Nacional, subió a la tribuna y comenzó a discutir y jalonear a Fernández Noroña.
“No me toques”, pidió el morenista, pero Alito le respondió con un ¡Te voy a romper la madre! Y luego a perseguirlo y tirarle puñetazos a lo largo de la tribuna, como si estuviera en un ring de boxeo.
Emiliano González, un joven fotógrafo responsable de redes sociales de la mesa directiva se cruzó entre ambos con su cámara de video y Alito lo derribó de un golpe y ya en el piso fue pateado por el dirigente priísta y por los diputados del tricolor Carlos Gutiérrez Mancilla y Erubiel Alonso.
Estos últimos no forman parte de la Permanente, pero ayer tuvieron una participación activa en el espectáculo inédito protagonizado por Alito Moreno. Se colocaron en ambos accesos de tribuna, para evitar que Fernández Noroña saliera.
Legisladores de la 4T, entre ellos el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, trataron de rescatar al titular de la Permanente. Éste último recibió un puñetazo en la espalda, que le propinó el diputado Gutiérrez Mancilla. La vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, fue también jaloneada y se llevó un golpe en la nariz.
Desde el principio hasta el final de la sesión, la última de la Comisión Permanente, la discusión se polarizó y abundaron los insultos y descalificaciones, sobre todo de legisladores del PRI y del PAN, que defendieron a la senadora Lilly Téllez, a quien la 4T le reprochó desde la tribuna de la casona de Xicoténcatl, que haya pedido, en un medio extranjero, la intervención militar de Estados Unidos en México.
Téllez reiteró que insistirá en que el crimen organizado sólo podrá ser derrotado con la colaboración y ayuda de Washington, y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de promover” su linchamiento”. Desde los escaños de Morena le gritaron “traidora, traidora”.
La panista los llamó entonces “narcosatánicos”, acusó a Fernández Noroña de “nuevo rico” y a Adán Augusto López Hernández de “narcosenador”. Este último la retó a presentar pruebas de sus dichos y le refrendó que incurre en traición a la patria.
Muy molesto, desde tribuna, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, llamó “punta de narcos” a los guindas y como el senador Pavel Jarero le replicó desde su lugar, le gritó: “cabrón narco”. Más tarde, desde su escaño, insistió en los insultos al legislador nayarita.
En ese ambiente ya muy tenso, luego de más de tres horas de encontronazos, Fernández Noroña puso a votación concluir el debate y dejar fuera otra ronda de participación a cada fuerza política. La mayoría de la 4T votó por finalizar la sesión, lo que motivó la furia de Alito.
Al final, en conferencia de prensa ofrecida en el patio de la antigua sede senatorial, donde sesionó la Permanente, Moreno Cárdenas defendió su actuación y advirtió que a los priístas no los van a callar ni a amedrentar. Anunció que recurrirán a la resistencia civil para enfrentar lo que calificó de un “régimen corrupto y dictatorial de Morena”.
Hasta amenazó: “nos vemos el primero de septiembre en la Cámara de Diputados”.
Por la noche, desde la sede del PRI y luego de los muchos comentarios en contra, Alito sostuvo que quien lo agredió fue Fernández Noroña.
Mientras, agentes del Ministerio Público acudieron a la casona de Xicoténcatl a tomar declaración a los denunciantes de agresión y amenazas de muerte.
El ex priísta Manlio Fabio Beltrones expresó que en su larga trayectoria parlamentaria, “hoy es el peor día. ¡No es combate, es debate!”