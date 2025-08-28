▲ Cuando se declaraba el fin de las sesiones de la Comisión Permanente, el priísta Alejandro Moreno irrumpió en la tribuna y agredió al presidente de ese órgano del Congreso, Gerardo Fernández Noroña. Alito reclamó a gritos y jaloneó al morenista. “No me toques”, exigió el guinda, pero la respuesta fueron golpes y un ¡te voy a romper la madre! Foto La Jornada

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 5

La Comisión Permanente concluyó ayer sus trabajos con una trifulca en la tribuna, provocada por el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien agredió físicamente al presidente de ese órgano del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña y a uno de los colaboradores del morenista.

Ante la magnitud de los hechos, tanto Fernández Noroña como el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Adán Augusto López Hernández, anunciaron que se presentó una denuncia penal contra los responsables de la agresión y se pedirá el desafuero de Alito Moreno, por esos hechos “vergonzantes” dentro del recinto senatorial de Xicoténcatl.

Anunciaron también una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, este viernes, para revisar lo acontecido ayer y definir otras posibles acciones.

La sesión ayer estaba por concluir en la vieja sede de Xicoténcatl, después de un debate de más de tres horas, cerca de las 4 de la tarde, cuando Alito Moreno, molesto porque no se prolongó la discusión, como él exigía, apenas concluyó la entonación del Himno Nacional, subió a la tribuna y comenzó a discutir y jalonear a Fernández Noroña.

“No me toques”, pidió el morenista, pero Alito le respondió con un ¡Te voy a romper la madre! Y luego a perseguirlo y tirarle puñetazos a lo largo de la tribuna, como si estuviera en un ring de boxeo.

Emiliano González, un joven fotógrafo responsable de redes sociales de la mesa directiva se cruzó entre ambos con su cámara de video y Alito lo derribó de un golpe y ya en el piso fue pateado por el dirigente priísta y por los diputados del tricolor Carlos Gutiérrez Mancilla y Erubiel Alonso.

Estos últimos no forman parte de la Permanente, pero ayer tuvieron una participación activa en el espectáculo inédito protagonizado por Alito Moreno. Se colocaron en ambos accesos de tribuna, para evitar que Fernández Noroña saliera.

Legisladores de la 4T, entre ellos el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, trataron de rescatar al titular de la Permanente. Éste último recibió un puñetazo en la espalda, que le propinó el diputado Gutiérrez Mancilla. La vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, fue también jaloneada y se llevó un golpe en la nariz.

Desde el principio hasta el final de la sesión, la última de la Comisión Permanente, la discusión se polarizó y abundaron los insultos y descalificaciones, sobre todo de legisladores del PRI y del PAN, que defendieron a la senadora Lilly Téllez, a quien la 4T le reprochó desde la tribuna de la casona de Xicoténcatl, que haya pedido, en un medio extranjero, la intervención militar de Estados Unidos en México.