Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 4

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a siete personas por la presunta sustracción de cocaína decomisada que habría sido sustituida por leche en polvo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que “vale la pena que se investigue” sobre esto, y se manifestó porque la FGR informe al respecto.

Señalan a hermano de ex alcalde de Benito Juárez

Hace unos días, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, dijo que Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano de Santiago Taboada, ex alcalde panista de Benito Juárez, tiene una orden de aprehensión por este hecho.