Jueves 28 de agosto de 2025, p. 4
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a siete personas por la presunta sustracción de cocaína decomisada que habría sido sustituida por leche en polvo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que “vale la pena que se investigue” sobre esto, y se manifestó porque la FGR informe al respecto.
Señalan a hermano de ex alcalde de Benito Juárez
Hace unos días, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, dijo que Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano de Santiago Taboada, ex alcalde panista de Benito Juárez, tiene una orden de aprehensión por este hecho.
Sergio Taboada era parte del equipo de Arturo Serrano Meneses, quien fue destituido como primer titular del Órgano de Control Interno de la FGR por diversas irregularidades.
“Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de siete personas; no podría confirmar exactamente quienes son; como dijo la presidenta, el fiscal va a informar puntualmente”, indicó García Harfuch cuando ayer se preguntó en la mañanera si Taboada Cortina es investigado por la supuesta pérdida de un decomiso de cocaína que fue sustituido por leche en polvo.
“Los nombres de los involucrados no los tenemos nosotros”, subrayó.