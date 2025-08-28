Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 4

Aun con la caída de sus dos fundadores, el cártel de Sinaloa no está extinto porque “tiene varias cabezas”, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Señaló que si bien Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, líderes del grupo criminal, están presos en Estados Unidos, el cartel mantiene fuerza porque todavía hay facciones y cabecillas que siguen operando.

–¿Hay condiciones en estos momentos para declarar extinto al cártel de Sinaloa? –se le preguntó en la mañanera presidencial de ayer.

–No, no. El cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha tenido varios. Es un cártel que tiene muchas ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada; otra, El Chapo Guzmán; después, los hijos de El Chapo. El Guano (Aureliano Guzmán), que es hermano de El Chapo; otro, El Chapo Isidro (Fausto Isidro Meza). No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas.