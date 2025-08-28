Jueves 28 de agosto de 2025, p. 4
Aun con la caída de sus dos fundadores, el cártel de Sinaloa no está extinto porque “tiene varias cabezas”, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Señaló que si bien Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, líderes del grupo criminal, están presos en Estados Unidos, el cartel mantiene fuerza porque todavía hay facciones y cabecillas que siguen operando.
–¿Hay condiciones en estos momentos para declarar extinto al cártel de Sinaloa? –se le preguntó en la mañanera presidencial de ayer.
–No, no. El cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha tenido varios. Es un cártel que tiene muchas ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada; otra, El Chapo Guzmán; después, los hijos de El Chapo. El Guano (Aureliano Guzmán), que es hermano de El Chapo; otro, El Chapo Isidro (Fausto Isidro Meza). No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas.
Insistió en que aún hay presencia de lo que “en su momento fue” este grupo del crimen organizado, pues se mantienen células y liderazgos delictivos “muy importantes que deben ser detenidos”.
Pero, ¿está mermado ese cartel? –se le insistió.
–Están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa –acotó.
Asimismo, el titular de la SSPC descartó que exista alianza entre la facción de Los Chapitos, de ese grupo delictivo, con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. Lo que hubo, en su momento, fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que ‘había personal del cártel Jalisco en Sinaloa”, señaló a pregunta expresa.
Agregó que la información que se tiene hasta el momento en torno a ello es que “todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa, como para amedrentar o hacer creer que así está, que había este pacto. Al momento no se ha hecho ninguna detención que confirme que la hay”.