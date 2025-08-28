Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 4

El gobierno federal rechazó que políticos y elementos de las fuerzas armadas puedan estar vinculados con los sobornos que Ismael El Mayo Zambada afirmó haber entregado a lo largo de su trayectoria criminal. Hasta ahora “no hay pruebas” que sostengan esos señalamientos, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo que políticos, soldados y marinos no están involucrados.

A pregunta en la mañanera de ayer en torno a lo dicho por el capo durante la audiencia en Estados Unidos en que se declaró culpable de cargos relacionados con el narcotráfico, en el sentido de que corrompió en México “a policías, mandos militares y políticos”, la mandataria federal afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie que esté involucrado con el crimen organizado.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación.

“Pero en este momento no tenemos pruebas contra ningún servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina. Y si se llegaran a encontrar, todos los que somos parte del gabinete de seguridad, no se va a cubrir a nadie”, garantizó.

La mandataria señaló que en su administración “estamos contra cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena (…) por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y algún miembro del servicio público”.

Destacó que las indagatorias en el país contra estos grupos criminales son constantes. “No fue ahora, a partir de lo que dijo esta persona, que dijimos: ‘ah, pues vamos a investigar’; es una investigación permanente”.