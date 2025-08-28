Si hay pruebas se indagará sin encubrir, afirma
Hasta hoy los involucramientos son en policías locales: García Harfuch // México pediría parte de lo incautado a Zambada, adelanta la Presidenta
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 4
El gobierno federal rechazó que políticos y elementos de las fuerzas armadas puedan estar vinculados con los sobornos que Ismael El Mayo Zambada afirmó haber entregado a lo largo de su trayectoria criminal. Hasta ahora “no hay pruebas” que sostengan esos señalamientos, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo que políticos, soldados y marinos no están involucrados.
A pregunta en la mañanera de ayer en torno a lo dicho por el capo durante la audiencia en Estados Unidos en que se declaró culpable de cargos relacionados con el narcotráfico, en el sentido de que corrompió en México “a policías, mandos militares y políticos”, la mandataria federal afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie que esté involucrado con el crimen organizado.
“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación.
“Pero en este momento no tenemos pruebas contra ningún servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina. Y si se llegaran a encontrar, todos los que somos parte del gabinete de seguridad, no se va a cubrir a nadie”, garantizó.
La mandataria señaló que en su administración “estamos contra cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena (…) por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y algún miembro del servicio público”.
Destacó que las indagatorias en el país contra estos grupos criminales son constantes. “No fue ahora, a partir de lo que dijo esta persona, que dijimos: ‘ah, pues vamos a investigar’; es una investigación permanente”.
García Harfuch, por su parte, apuntó: “no hemos tenido, al momento, ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo de delitos. Si llegara a haber una pesquisa, lo trabajamos con las instituciones correspondientes.
“Normalmente, en las detenciones e involucramientos que hemos tenido, incluyendo homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y estatales”, destacó.
–¿Funcionarios públicos, políticos? –se le preguntó.
–Al momento, no. Pero si llegara a haber cualquier investigación, como siempre, con toda transparencia se informará; haríamos la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener.
A la pregunta sobre si México demandaría que Washington le entregue parte de los 15 mil millones de dólares que se impusieron como multa a El Mayo, la Presidenta y el secretario de Seguridad establecieron que esa cantidad es un cálculo del Departamento de Justicia, y no necesariamente puede ser entregado.
Sin embargo, Sheinbaum remarcó que en caso de que hubiera una incautación de recursos o propiedades del capo, “obviamente estaríamos pidiendo (una parte) por los daños causados a la población en México, y que fuera repartido para la gente más humilde”.
Interrogada sobre si “se ha abierto una investigación” al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por las acciones que llevaron a la captura y posterior entrega de Ismael Zambada a autoridades estadunidenses, la mandataria expuso que “eso debe decirlo la Fiscalía General de la República”, que lleva las indagatorias al respecto.