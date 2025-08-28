Gustavo Castillo García

La coordinación entre autoridades aumenta la efectividad para servir a la ciudadanía de cada entidad, ya que permite ejecutar políticas y acciones para disminuir los delitos en todo el país, destacó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante su participación en la 31 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, de la cual es presidente.

“Estamos convencidos de que para seguir avanzando como nos exige la ciudadanía, debemos trabajar de manera coordinada, corresponsable y con el mayor de los compromisos”, expuso.

Durante el encuentro, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que “el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene resultados que no se habían visto en muchos años, y estos resultados se logran gracias a la coordinación”.

Sin embargo, indicó que es necesario que cada institución asuma sus responsabilidades, particularmente en cuanto a las autoridades locales, ya que “es en esas calles de cada una de las poblaciones, en las escuelas, en los transportes públicos, donde se inicia o se contiene el proceso delictivo, que después va creciendo y se convierte en un monstruo, el cual en un momento dado puso en jaque a toda la sociedad mexicana”. Por eso, llamó a comprometerse a luchar de manera coordinada y cumplir sus responsabilidades.

En su discurso, García Harfuch mencionó que se trabajará en la integración de gabinetes de seguridad estatales, la actualización del sistema nacional de información y la regulación de los centros de mando y control.