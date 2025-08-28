▲ La mandataria dio a conocer ayer cifras de la reducción de delitos y del combate al crimen organizado en lo que va del sexenio. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 3

En lo que va del sexenio se aseguraron a la delincuencia organizada drogas, armas, dinero, vehículos y otros bienes, que junto con el desmantelamiento de laboratorios para la producción de estupefacientes representan unos 50 mil 303 millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Del primero de octubre de 2024 al 25 de agosto, más de 30 mil 700 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto y se incautaron 15 mil 496 armas de fuego y cerca de 240 toneladas de drogas, entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo, precisó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Ejército y la Marina inhabilitaron mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina y decomisaron más de 47 toneladas de cocaína en acciones marítimas.

Al presentar en la mañanera de ayer los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, el funcionario indicó que sólo en las dos últimas semanas fueron detenidas más de mil personas por crímenes de alto impacto, se decomisaron 381 armas de fuego y casi 20 toneladas de enervantes, además de inhabilitar 61 laboratorios para la elaboración de estupefacientes.

García Harfuch precisó que del 6 de julio al lunes pasado fueron arrestadas 212 personas por extorsión, y en el número 089 se recibieron 32 mil 600 llamadas relacionadas con este ilícito.

Del total, 22 mil 609 no se consumaron, por la orientación recibida; 7 mil fueron para reportar números telefónicos involucrados con intentos de extorsión y hubo 3 mil denuncias turnadas a fiscalías locales para la investigación correspondiente.