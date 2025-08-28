Sheinbaum y García Harfuch revelan logros en seguridad
Del 6 de julio al lunes pasado cayeron 212 por extorsión // Bajaron 27% los robos en carreteras, informa la GN
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 3
En lo que va del sexenio se aseguraron a la delincuencia organizada drogas, armas, dinero, vehículos y otros bienes, que junto con el desmantelamiento de laboratorios para la producción de estupefacientes representan unos 50 mil 303 millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Del primero de octubre de 2024 al 25 de agosto, más de 30 mil 700 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto y se incautaron 15 mil 496 armas de fuego y cerca de 240 toneladas de drogas, entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo, precisó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Ejército y la Marina inhabilitaron mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina y decomisaron más de 47 toneladas de cocaína en acciones marítimas.
Al presentar en la mañanera de ayer los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, el funcionario indicó que sólo en las dos últimas semanas fueron detenidas más de mil personas por crímenes de alto impacto, se decomisaron 381 armas de fuego y casi 20 toneladas de enervantes, además de inhabilitar 61 laboratorios para la elaboración de estupefacientes.
García Harfuch precisó que del 6 de julio al lunes pasado fueron arrestadas 212 personas por extorsión, y en el número 089 se recibieron 32 mil 600 llamadas relacionadas con este ilícito.
Del total, 22 mil 609 no se consumaron, por la orientación recibida; 7 mil fueron para reportar números telefónicos involucrados con intentos de extorsión y hubo 3 mil denuncias turnadas a fiscalías locales para la investigación correspondiente.
El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, indicó que en lo que va del sexenio se ha dado, además, una reducción de 27 por ciento en el robo en carreteras en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Al presentar un balance de la Estrategia Balam, que se aplica en 12 estados y 22 tramos viales, reportó que la recuperación de vehículos de transporte de carga robados asciende a 61 por ciento.
Con la operación Cero Robos, en 49 días disminuyó 55 por ciento el número de delitos en la carretera México-Querétaro; 50 en la México-Puebla y 46.6 en la Mazatlán-Culiacán.
La Presidenta afirmó que con el cálculo de 50 mil 303 millones de pesos por bienes incautados al crimen organizado “serían como 2.5 mil millones de dólares, si el dólar está a 20 (pesos)... Estaríamos hablando de 2.5 billones de dólares”, como los cuentan en Estados Unidos.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, informó que en las 23 mesas de paz estatales y 266 regionales continúan impulsando actividades culturales, deportivas, artísticas y lúdicas. Se han organizado, dijo, 4 mil 759 jornadas por la paz. Y de enero a la fecha se canjearon 5 mil 457 armas de fuego, la mayoría cortas.
Sheinbaum confió en que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, venga a México en septiembre para cerrar el acuerdo de seguridad entre ambos países, “sin subordinación y en el marco de nuestras soberanías, para colaborar y coordinar todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada”.