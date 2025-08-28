A

lito Moreno, hecho una fiera, se levantó de su curul, subió al presídium, reclamó a Fernández Noroña que hubiera limitado a la oposición la oportunidad de expresar sus posiciones políticas, algo le contestó el morenista que al priísta no le gustó y le tiró un derechazo entre oreja, nariz y mandíbula. Se esperaba que Fernández Noroña le contestara, se luciera con un gancho con la izquierda que tanto presume, pero reculó. Alito se creció, le disparó otro golpe y lo hizo retroceder. Ahí se armó un agarrón que arrastró a algunas bravas legisladoras. Todo salpicado con sonoras mentadas de progenitora. Alito está enchiladísimo porque por primera vez, desde su fundación, su partido no tendrá un lugar en la directiva de la Cámara, ya no tiene el número suficiente de senadores. No es una sorpresa que terminara así una temporada legislativa en la que ha habido compra de votos, mudanzas de partido, acusaciones de corrupción, denuncias de supuestas ligas con el narco, insultos, gritos y sombrerazos. Y hasta acusaciones de posibles traiciones a la patria.

Carne brasileña

La presidenta Sheinbaum recibirá hoy en Palacio Nacional al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, acompañado de una delegación de 150 empresarios y funcionarios clave del gobierno de Lula da Silva. La reunión ha sido precedida por el anuncio de que México se ha convertido en el segundo importador de carne brasileña, desplazando a Estados Unidos. Del 1º al 25 de agosto, Brasil envió 10 mil 200 toneladas al mercado mexicano, equivalentes a 58.8 millones de dólares. A ver qué les dice Trump a sus ganaderos.

Correos suspende envíos a EU

En 1901 el Servicio Postal Mexicano adquirió el rango de Dirección General de Correos y se le asignó en 1907 el edificio que ocupa hoy. Hicieron su aparición el teletipo, el télex y el correo electrónico, pero sigue funcionando sin interrupciones. Hasta hoy. El gobierno federal informó que, a partir de este miércoles, el correo suspenderá el envío de cartas y paquetería hacia Estados Unidos debido a un nuevo arancel. Washington aplicará a partir del 29 de agosto un cobro a todos los paquetes con mercancía con valor menor a 800 dólares. Gracias a Mr. Trump tendremos que volver a las palomas mensajeras.