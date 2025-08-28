Exige a Trump controlar la venta de armas en EU

n relación con los dos niños acribillados en una escuela de Estados Unidos, resulta despiadado, irónico e inmoral, además de bélico, que el país que cuenta con los recursos necesarios y sobrados para tener instituciones educativas seguras –que son el segundo hogar de los estudiantes– no cumpla con su responsabilidad de cuidar a los niños, alumnos de todas las edades y profesores.

Inmenso dolor y coraje causa este nuevo absurdo y reprobable crimen. El presidente Trump bien podría enfocarse en reformar las leyes necesarias y generar otras para controlar la venta de armas y planear una estrategia con el fin de que las entreguen y sean destruidas. Estos crímenes son frecuentes; son una guerra permanente desde hace décadas. Si Trump defiende a los niños y jóvenes, frente a la población entera de su país pasaría a la historia como el salvador de la angustia, ansiedad y desequilibrio emocional de que los padres mandan los niños a la escuela.

Trump y su gabinete de seguridad deberían preocuparse por la seguridad en su país y dejar de buscar culpables más allá de sus fronteras.

Guadalupe López Álvarez

Toca corresponder

Nuestro agradecimiento familiar. Fue un éxito la cirugía de mi nieta Martina Blanco (11 años), el pasado lunes 25 de agosto. Es muy pronto, y ya está recuperándose. Su vida está protegida. Gracias, doctor Francisco M. Baranda; gracias, doctor Jorge Cervantes; gracias, doctores Ernesto Zarco y Leslie Telona; gracias, doctora Diana Holguín y enfermera Irma Ramírez; gracias, doctor Juan E. Calderón. A todos, muchas gracias.

Los médicos del Instituto Nacional de Cardiología son un equipo formidable.

José Blanco

Pide quitar fuero a legisladores

¿Debe seguir la inmunidad política? El desmán ocurrido ayer en el Senado, en el que Alejandro Moreno (me resisto a llamarlo Alito, como en su momento presidente a Calderón) y compañía golpearon a Gerardo Fernández Noroña y a otras personas, trabajadores del Senado, pone de manifiesto que es necesario implementar lo que intentó Andrés Manuel López Obrador: eliminar el fuero a políticos.

Después de dicha agresión no pasará nada con los perpetradores del acto violento, gracias a su fuero.

Fernando Quiroz Nácar

Opina sobre audiencia a El Mayo Zambada

En la audiencia llevada a cabo en un tribunal de Estados Unidos a El Mayo Zambada, los inauditos comentarólogos de siempre estaban exultantes porque iban a saber, a través de las declaraciones que emitiera El Mayo, qué personas están vinculadas con el tráfico de toda clase de drogas.

Sin embargo, la cosa no fue así. aunque hay que decir que el mencionado delincuente sólo en este tema señaló que él compró policías, militares y funcionarios, aunque no dijo si eran de Estados Unidos o de México.

Cabe aclarar que las millonarias toneladas de estupefacientes que entran a Estados Unidos debe haber quien las distribuya.

Carlos César Cárdenas Márquez

Actitud perversa

No hay una entidad mundial

con la suficiente fuerza

que detenga la perversa

actitud de USA letal.

Que dirige su fanal

de acuerdo con su conveniencia

y aniquila sin conciencia

a quien le estorba en el camino

o busca un mejor destino

sin solicitar su anuencia