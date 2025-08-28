Exige a Trump controlar la venta de armas en EU
n relación con los dos niños acribillados en una escuela de Estados Unidos, resulta despiadado, irónico e inmoral, además de bélico, que el país que cuenta con los recursos necesarios y sobrados para tener instituciones educativas seguras –que son el segundo hogar de los estudiantes– no cumpla con su responsabilidad de cuidar a los niños, alumnos de todas las edades y profesores.
Inmenso dolor y coraje causa este nuevo absurdo y reprobable crimen. El presidente Trump bien podría enfocarse en reformar las leyes necesarias y generar otras para controlar la venta de armas y planear una estrategia con el fin de que las entreguen y sean destruidas. Estos crímenes son frecuentes; son una guerra permanente desde hace décadas. Si Trump defiende a los niños y jóvenes, frente a la población entera de su país pasaría a la historia como el salvador de la angustia, ansiedad y desequilibrio emocional de que los padres mandan los niños a la escuela.
Trump y su gabinete de seguridad deberían preocuparse por la seguridad en su país y dejar de buscar culpables más allá de sus fronteras.
Guadalupe López Álvarez
Toca corresponder
Nuestro agradecimiento familiar. Fue un éxito la cirugía de mi nieta Martina Blanco (11 años), el pasado lunes 25 de agosto. Es muy pronto, y ya está recuperándose. Su vida está protegida. Gracias, doctor Francisco M. Baranda; gracias, doctor Jorge Cervantes; gracias, doctores Ernesto Zarco y Leslie Telona; gracias, doctora Diana Holguín y enfermera Irma Ramírez; gracias, doctor Juan E. Calderón. A todos, muchas gracias.
Los médicos del Instituto Nacional de Cardiología son un equipo formidable.
José Blanco
Pide quitar fuero a legisladores
¿Debe seguir la inmunidad política? El desmán ocurrido ayer en el Senado, en el que Alejandro Moreno (me resisto a llamarlo Alito, como en su momento presidente a Calderón) y compañía golpearon a Gerardo Fernández Noroña y a otras personas, trabajadores del Senado, pone de manifiesto que es necesario implementar lo que intentó Andrés Manuel López Obrador: eliminar el fuero a políticos.
Después de dicha agresión no pasará nada con los perpetradores del acto violento, gracias a su fuero.
Fernando Quiroz Nácar
Opina sobre audiencia a El Mayo Zambada
En la audiencia llevada a cabo en un tribunal de Estados Unidos a El Mayo Zambada, los inauditos comentarólogos de siempre estaban exultantes porque iban a saber, a través de las declaraciones que emitiera El Mayo, qué personas están vinculadas con el tráfico de toda clase de drogas.
Sin embargo, la cosa no fue así. aunque hay que decir que el mencionado delincuente sólo en este tema señaló que él compró policías, militares y funcionarios, aunque no dijo si eran de Estados Unidos o de México.
Cabe aclarar que las millonarias toneladas de estupefacientes que entran a Estados Unidos debe haber quien las distribuya.
Carlos César Cárdenas Márquez
Actitud perversa
No hay una entidad mundial
con la suficiente fuerza
que detenga la perversa
actitud de USA letal.
Que dirige su fanal
de acuerdo con su conveniencia
y aniquila sin conciencia
a quien le estorba en el camino
o busca un mejor destino
sin solicitar su anuencia
Guadalupe Martínez Galindo
Solicitan apoyo para el Cemos
El Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (Cemos, AC) se fundado en 1983 por Arnoldo Martínez Verdugo, último secretario general del Partido Comunista Mexicano, quien en 2021 fue declarado figura política ilustre por Andrés Manuel López Obrador.
El Cemos resguarda documentos, periódicos, revistas, fotografías y otros insumos de todas las familias de las izquierdas mexicanas. Opera gracias al apoyo de las y los antiguos militantes, así como de las personas que amablemente nos hacen aportaciones. En estos días atravesamos por una aguda crisis de recursos.
Aprovechamos este Correo Ilustrado para solicitar la colaboración financiera del público, a fin de poder seguir resguardando la memoria de las luchas del pueblo de México.
Se pueden hacer depósitos a la cuenta Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista en Inbursa: 50063032748, clabe 036180500630327482, con el concepto: cuota de apoyo.
Gerardo de la Fuente Lora, director del Cemos, AC
Invitaciones
Mitin contra intervención militar en Venezuela
La Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela y el Capítulo México de la Internacional Antifascista repudian el despliegue militar yanqui en el Caribe venezolano, que revive la doctrina Monroe para intentar desestabilizar a la patria de Bolívar y Chávez con el fin de saquear sus recursos energéticos y minerales.
De nuevo, el imperio yanqui trata de justificar su agresión mintiendo con el pretexto del narcotráfico, asegurando sin pruebas que el gobierno bolivariano lidera a esos grupos criminales, cuando el país que propicia el narcotráfico y mayor consumidor de drogas en el mundo es Estados Unidos.
Según datos de la ONU, en Venezuela no se produce, procesa ni permite el tráfico de drogas en su territorio. Así, una vez más, mienten como lo hicieron en Irak para justificar una invasión y genocidio.
Convocamos al acto Si tocan a uno, tocan a todos el sábado 30 de agosto a las 11 horas en el monumento a Simón Bolívar, en Reforma 41, CDMX, para manifestar nuestro apoyo al pueblo y gobierno venezolano.
Rosa María Hernández Trejo, Irma Sofía Nava Hernández, Paul Luna Hidalgo, Irma Tovar Corona y Rafael Ordóñez Medina
Exposición de fotografías 50 aniversario de relaciones diplomáticas Vietnam – México
El viernes 29 de agosto se inaugura la exposición de fotografías alusivas a los 50 años de relaciones diplomáticas entre México y Vietnam, en el camellón lateral del Paseo de la Reforma, conocido como la galería abierta “Paseo de las Culturas Amigas” -sobre las rejas del bosque de Chapultepec.
La muestra fotográfica de hechos históricos entre ambos países desde el 19 de mayo de 1975 estará expuesta hasta el 29 de septiembre, entre la Glorieta del Ahuehuete y la Avenida de los Insurgentes, en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México.