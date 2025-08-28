Ap

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 24

Bogotá. Una jueza colombiana sancionó ayer a un joven de 15 años que aceptó los cargos por disparar en un mitin al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras permanecer dos meses en cuidados intensivos.

El adolescente fue sancionado a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes, debido a que en Colombia los menores de 18 años no están sometidos a los mismos castigos que los mayores de edad.

De acuerdo con la fiscalía, el menor acudió a un parque ubicado en el occidente de Bogotá, el 7 de junio, donde Uribe Turbay pronunciaba un discurso de campaña, y le disparó por la espalda.