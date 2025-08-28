Jueves 28 de agosto de 2025, p. 24
Bogotá. Una jueza colombiana sancionó ayer a un joven de 15 años que aceptó los cargos por disparar en un mitin al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras permanecer dos meses en cuidados intensivos.
El adolescente fue sancionado a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes, debido a que en Colombia los menores de 18 años no están sometidos a los mismos castigos que los mayores de edad.
De acuerdo con la fiscalía, el menor acudió a un parque ubicado en el occidente de Bogotá, el 7 de junio, donde Uribe Turbay pronunciaba un discurso de campaña, y le disparó por la espalda.
En la huida, fue interceptado por personas del esquema de seguridad del precandidato y luego capturado.
Además del menor, las autoridades han aprehendido a cinco personas señaladas de planear y ejecutar el ataque. Sin embargo, aún buscan determinar el móvil de la agresión y los autores intelectuales.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La familia ha pedido que se reconozca el caso como un crimen de lesa humanidad, buscando que la investigación no prescriba.