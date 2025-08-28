▲ Como cada semana, jubilados y pensionados protestaron ayer frente al Congreso argentino contra las medidas económicas del gobierno de Milei. Foto Afp

Prensa Latina y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 24

Buenos Aires. La caravana del presidente Javier Milei, que tenía la finalidad de apoyar la campaña electoral de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en la periferia de Buenos Aires, fue recibida ayer a pedradas e insultos por un grupo de vecinos. El mandatario ultraderechista fue evacuado ileso del lugar.

En un jeep descapotado, acompañaban al gobernante su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el candidato principal a diputado en la lista bonaerense de LLA-PRO, José Luis Espert, y el asesor político y armador de la campaña en esa provincia, Sebastián Parejas, entre otros, cuando al llegar a un cruce el convoy fue interceptado.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la nación. No hay heridos” entre los funcionarios, escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de las elecciones legislativas en las que el gobernante pondrá a prueba su popularidad.

Al comenzar el abucheo, las pedradas y botellazos, la seguridad optó por interrumpir la caravana y evacuar al presidente y sus acompañantes, que no pudieron completar su recorrido. Tras su retirada, hubo peleas entre militantes de LLA-PRO y vecinos del municipio Lomas de Zamora, 20 kilómetros al sur de Buenos Aires. Se reportaron dos arrestos.

Una seguidora de Milei resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia.

Los manifestantes proferían insultos al mandatario ultraliberal y las pancartas decían “Fuera Milei”.

“Milei vino a provocar. Y, bueno, tuvo que irse, como corresponde”, comentó Ramón, un jubilado que prefirió no dar su apellido, al asegurar que la zona es un bastión de la oposición.

Escándalo de corrupción

El frustrado acto tuvo lugar en medio del escándalo por un presunto esquema de corrupción que estalló con la difusión, el pasado 19 de agosto, de varios audios atribuidos al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien fue despedido poco después de la filtración.