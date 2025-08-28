Ap, Xinhua, Europa Press, Prensa Latina, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 23

La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó ayer las últimas decisiones judiciales que favorecieron a la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y a dos de sus aliados golpistas, y manifestó que la justicia para las víctimas de la crisis de 2019 “sigue siendo una deuda pendiente”.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló el caso contra Áñez por la matanza de Senkata que dejó 11 muertos, mientras mañana otro tribunal decidirá su situación en el caso de la matanza de Sacaba, en la que perdieron la vida 12 personas, en el marco de la revisión de los procesos instruida por el Consejo de la Magistratura a fin de “restablecer derechos vulnerados” de la ex mandataria.

En prisión desde 2021, acusada en nueve procesos judiciales, Áñez cumple una condena de 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II, en el que se consideró que asumió la presidencia sin respetar la línea de sucesión constitucional tras la renuncia de Morales.

La justicia concedió también en las últimas horas arresto domiciliario a Luis Fernando Camacho, ex gobernador de Santa Cruz, preso desde 2022, y libertad a Marco Antonio Pumari, encarcelado en 2021, ambos acusados en el caso Golpe de Estado I.

“Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, no reciban el debido tratamiento judicial”, declaró el presidente boliviano en su cuenta de X.

Estas decisiones judiciales tienen lugar cuando se avecina un giro en la conducción política del país, tras casi 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) que obtuvo apenas dos diputados y se quedó sin senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con los resultados oficiales de los comicios del 17 de agosto.