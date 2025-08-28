Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El gobierno del presidente Donald Trump asumirá la gestión de la estación Union, uno de los mayores centros ferroviarios del país, al arrebatar la responsabilidad a Amtrak, en el más reciente esfuerzo del gobierno federal por tomar el control de Washington.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció ayer la toma de control durante un acto público junto al presidente de Amtrak, Roger Harris, en el principal centro de transporte de la capital, para dar a conocer el lanzamiento de una versión actualizada del tren Acela.

Duffy expresó que la estación había “caído en el abandono” cuando debería ser un “motivo de orgullo” para el Distrito de Columbia, y añadió que la medida del gobierno ayudará a “embellecer” el emblemático lugar, en unas publicaciones en linea junto con las del magnate, quien adelantó que solicitará al Congreso 2 mil millones de dólares para embellecer Washington.

“Él (Trump) quiere que Union sea hermosa de nuevo. Quiere que el tránsito sea seguro de nuevo. Y quiere que la capital de nuestra nación sea grandiosa de nuevo. Y lo de hoy es parte de todo eso”, declaró el funcionario.