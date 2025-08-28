Ap, Afp y Reuters

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 22

Washington. Kilmar Ábrego García, quien no podrá ser deportado al menos hasta octubre, según dictaminó una jueza, solicitó asilo en Estados Unidos, con la esperanza de evitar su deportación a Uganda.

Ábrego, de 30 años, fue detenido esta semana por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore días después de salir de una cárcel en Tenesí. La administración de Donald Trump sostiene que quiere deportarlo a Uganda, un país africano con el cual se logró un acuerdo para recibir migrantes expulsados desde Estados Unidos.

La solicitud de asilo, la segunda que presenta Ábrego –la primera le fue rechazada en 2019– fue interpuesta en un tribunal de inmigración de Maryland.

Su equipo de abogados afirmó que expulsarlo a Uganda sería un castigo por luchar con éxito contra su deportación a El Salvador, negarse a declararse culpable de los cargos de tráfico de personas y por buscar su liberación de la cárcel en Tenesí.