La atacante se suicidó
La FBI indaga el atentado como “acto de terrorismo interno” y “crimen de odio” en contra de católicos
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 22
Mineápolis. Dos niños, de ocho y 10 años, murieron y otros 14 menores y tres adultos resultaron heridos ayer cuando una mujer transgénero, identificada como Robin Westman, roció gas pimienta y abrió fuego con un rifle cuando se celebraba misa en la iglesia de una escuela primaria en Minneápolis.
Las autoridades informaron que Westman, de 23 años, no tenía antecedentes penales, y los reportes preliminares sugirieron que actuó sola. Además se conoció que tenía vínculos con la escuela, donde trabajó su madre hasta 2021.
La agresora, quien portaba un rifle, una escopeta y una pistola (todas adquiridas legalmente) disparó varias veces a través de las ventanas de la iglesia y se quitó la vida momentos después, según los reportes oficiales.
El tiroteo se produjo dos días después del comienzo de las clases en la institución privada, que tiene unos 395 alumnos matriculados y que está vinculada con la Iglesia católica.
El jefe de la policía de Minneápolis, Brian O’Hara, declaró que fue “un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebraban misa” y aseguró que “la crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”.
O’Hara agregó que las autoridades tenían conocimiento de un video que Westman programó para ser publicado en YouTube después del ataque, que incluía “algunos textos perturbadores” e informó que el contenido fue eliminado y es revisado por los investigadores.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investiga el tiroteo como un “acto de terrorismo interno” y “crimen de odio contra los católicos”, dio a conocer el director de la agencia, Kash Patel, en su cuenta de X.
El presidente Donald Trump ordenó ondear la bandera a media asta “en todo Estados Unidos y sus territorios y posesiones” hasta la puesta del sol del 31 de agosto, en honor a las víctimas.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, indicó que su departamento se mantuvo en contacto con las autoridades locales para supervisar la situación y calificó a la agresora de “monstruo trastornado”, al tiempo que compartió unas supuestas declaraciones de Westman, que decían: “Por los niños”, “¿Dónde está tu Dios?” y “Matar a Donald Trump”.
Horas después se realizó una vigilia en las inmediaciones del colegio en memoria de las víctimas. Estuvieron presentes el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la senadora demócrata Amy Klobuchar.
Condolencias del Papa
El papa León XIV se dijo “profundamente entristecido” por los hechos y expresó sus condolencias a los afectados, especialmente “a las familias que lloran la pérdida de un hijo”.
Desde el primero de enero de este año han ocurrido 61 incidentes de violencia con armas de fuego en escuelas en los que hubo una o más víctimas, mientras cinco ataques alcanzaron el umbral de tiroteo masivo. De esos cinco casos, dos ocurrieron en escuelas secundarias y primarias y los otros tres en universidades, reportó el Archivo de la Violencia con Armas.