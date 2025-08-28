▲ Una mujer y su hijo luego del tiroteo perpetrado ayer contra feligreses de la iglesia de La Anunciación, en Minneápolis. Foto Ap

Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 22

Mineápolis. Dos niños, de ocho y 10 años, murieron y otros 14 menores y tres adultos resultaron heridos ayer cuando una mujer transgénero, identificada como Robin Westman, roció gas pimienta y abrió fuego con un rifle cuando se celebraba misa en la iglesia de una escuela primaria en Minneápolis.

Las autoridades informaron que Westman, de 23 años, no tenía antecedentes penales, y los reportes preliminares sugirieron que actuó sola. Además se conoció que tenía vínculos con la escuela, donde trabajó su madre hasta 2021.

La agresora, quien portaba un rifle, una escopeta y una pistola (todas adquiridas legalmente) disparó varias veces a través de las ventanas de la iglesia y se quitó la vida momentos después, según los reportes oficiales.

El tiroteo se produjo dos días después del comienzo de las clases en la institución privada, que tiene unos 395 alumnos matriculados y que está vinculada con la Iglesia católica.

El jefe de la policía de Minneápolis, Brian O’Hara, declaró que fue “un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebraban misa” y aseguró que “la crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”.

O’Hara agregó que las autoridades tenían conocimiento de un video que Westman programó para ser publicado en YouTube después del ataque, que incluía “algunos textos perturbadores” e informó que el contenido fue eliminado y es revisado por los investigadores.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investiga el tiroteo como un “acto de terrorismo interno” y “crimen de odio contra los católicos”, dio a conocer el director de la agencia, Kash Patel, en su cuenta de X.