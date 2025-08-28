Mundo
Ver día anteriorJueves 28 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/28. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Crece el clamor: ¡basta!/
A nterior
S iguiente
 
Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 21

“No podemos permitir que esta situación continúe con impunidad. No más excusas. El momento de actuar no es mañana, es ahora. Necesitamos un alto el fuego inmediato y la liberación inmediata de todos los rehenes.”

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas

“Pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero. También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa.”

Pedro Almodóvar, cineasta español

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto