Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 21

“No podemos permitir que esta situación continúe con impunidad. No más excusas. El momento de actuar no es mañana, es ahora. Necesitamos un alto el fuego inmediato y la liberación inmediata de todos los rehenes.”

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas

“Pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero. También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa.”