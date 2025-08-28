The Independent, Reuters, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 21

Washington. Donald Trump presidió ayer una reunión política sobre la guerra de Gaza con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair y el ex enviado del magnate a Medio Oriente, su yerno Jared Kushner, horas después de que 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), excepto Estados Unidos, advirtieron que “la hambruna debe detenerse de inmediato”, y alertaron que “el tiempo apremia”.

Un funcionario de la Casa Blanca describió la sesión sobre Gaza en la que se discutió cómo aumentar las entregas de ayuda alimentaria, la situación de los rehenes, los planes de posguerra y más temas, como “simplemente una reunión de política” como las que celebra con frecuencia Trump y su equipo.

Kushner, casado con Ivanka, la hija de Trump, fue un asesor clave de la Casa Blanca en su primer mandato en asuntos de Medio Oriente. Blair, que fue primer ministro británico durante la guerra de Irak de 2003, también se ha mostrado activo en cuestiones de Levante.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció antier en Fox News que ayer Trump encabezaría “una gran reunión” para analizar el futuro de Gaza.

El mandatario estadunidense planteó en febrero pasado la expulsión de la población palestina y convertir a Gaza en una “Riviera de Medio Oriente”.

“El presidente Trump ha sido claro en que quiere que la guerra termine, y quiere paz y prosperidad para todos en la región. La Casa Blanca no tiene nada adicional que compartir sobre la reunión en este momento”, señaló un segundo funcionario de la Casa Blanca.

Israel enfrenta presión interna y externa para poner fin a su campaña de casi dos años en el enclave, donde su ejército se alista para tomar la ciudad de Gaza, la mayor del territorio, que sufre una hambruna.

Los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos transmitieron un borrador de acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes que fue aceptado por Hamas, cuyo ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023 desató la guerra en Gaza. Tel Aviv no ha respondido.