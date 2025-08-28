▲ Yassin al Masry, de 13 años, recolecta plástico entre la basura para hacer fuego con el cual cocinar, en la ciudad de Gaza. Foto Ap

Afp, Europa Press, Reuters Y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 21

Gaza. Israel intensificó ayer sus ofensivas en los alrededores de la ciudad de Gaza en una jornada en la que fueron abatidos 51 palestinos, y 10 más perecieron por inanición en las últimas 24 horas.

“La evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable (...) cada familia que se reubique en el sur recibirá la mayor ayuda humanitaria posible”, escribió en X el portavoz en árabe del ejército, Avichay Adraee.

Residentes del barrio Zeitún dijeron que hubo intensos bombardeos durante la noche. “Varias casas en Zeitún fueron destruidas. Nosotros aún estamos en nuestra casa. Algunos vecinos huyeron, pero donde quiera que huyas, la muerte te sigue”, declaró Tala al Jatib, de 29 años de edad.

Abdel Hamid al Sayfi, de 62 años, afirmó que no ha salido de su casa desde la tarde del martes. “Quien sale recibe disparos”, indicó a Afp por teléfono.

El Hospital Nasser catalogó de “falsas” las acusaciones de Israel sobre la existencia de una cámara de vigilancia de Hamas en la cuarta planta del nosocomio al justificar el doble bombardeo del lunes, en el que fueron asesinadas 20 personas, entre ellas cinco periodistas.

“Esta zona, junto a la sala de operaciones, es un centro logístico para periodistas. Todos sabemos que éste es un punto de conexión para periodistas. Suben sus cámaras y transmiten las noticias a agencias locales e internacionales”, explicó el director de enfermería del hospital Nasser, Mohamed Safar.

Agregó que los dos bombardeos consecutivos sobre la cuarta planta provocaron muchas muertes. “¿Por qué las fuerzas aéreas israelíes atacaron a los periodistas en el cuarto piso y cuando enviamos a nuestro personal humanitario a rescatarles volvieron a atacar?”, cuestionó.

“¿Por qué insisten en matarnos? Trabajamos en una zona humanitaria y en un centro de salud, por lo que debemos estar protegidos según las normas internacionales”, aseveró.