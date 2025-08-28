Adonde quiera que huyas, la muerte te sigue, declara residente
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 21
Gaza. Israel intensificó ayer sus ofensivas en los alrededores de la ciudad de Gaza en una jornada en la que fueron abatidos 51 palestinos, y 10 más perecieron por inanición en las últimas 24 horas.
“La evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable (...) cada familia que se reubique en el sur recibirá la mayor ayuda humanitaria posible”, escribió en X el portavoz en árabe del ejército, Avichay Adraee.
Residentes del barrio Zeitún dijeron que hubo intensos bombardeos durante la noche. “Varias casas en Zeitún fueron destruidas. Nosotros aún estamos en nuestra casa. Algunos vecinos huyeron, pero donde quiera que huyas, la muerte te sigue”, declaró Tala al Jatib, de 29 años de edad.
Abdel Hamid al Sayfi, de 62 años, afirmó que no ha salido de su casa desde la tarde del martes. “Quien sale recibe disparos”, indicó a Afp por teléfono.
El Hospital Nasser catalogó de “falsas” las acusaciones de Israel sobre la existencia de una cámara de vigilancia de Hamas en la cuarta planta del nosocomio al justificar el doble bombardeo del lunes, en el que fueron asesinadas 20 personas, entre ellas cinco periodistas.
“Esta zona, junto a la sala de operaciones, es un centro logístico para periodistas. Todos sabemos que éste es un punto de conexión para periodistas. Suben sus cámaras y transmiten las noticias a agencias locales e internacionales”, explicó el director de enfermería del hospital Nasser, Mohamed Safar.
Agregó que los dos bombardeos consecutivos sobre la cuarta planta provocaron muchas muertes. “¿Por qué las fuerzas aéreas israelíes atacaron a los periodistas en el cuarto piso y cuando enviamos a nuestro personal humanitario a rescatarles volvieron a atacar?”, cuestionó.
“¿Por qué insisten en matarnos? Trabajamos en una zona humanitaria y en un centro de salud, por lo que debemos estar protegidos según las normas internacionales”, aseveró.
Por su parte, Israel aseguró que en el ataque eliminó a seis milicianos de Hamas, dijo ayer ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas la embajadora estadunidense ante el organismo, Dorothy Shea.
“Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí) concluyeron que seis miembros de Hamas –uno de los cuales participó en los atentados del 7 de octubre– murieron cuando las FDI atacaron el lugar, que de acuerdo con Israel, Hamas utilizaba para vigilar a las tropas en el hospital”, declaró Shea.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó antes de la reunión del consejo: “todavía estamos investigando los detalles de ese incidente, por lo que en los próximos días tendremos más información al respecto”.
El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, exigió “voluntad política” para acabar con la impunidad de Israel en Gaza. “Es hora de actuar, tener coraje y voluntad política para acabar con este infierno en la tierra”.
En las últimas horas fueron abatidos 51 palestinos, incluidos 12 solicitantes de ayuda humanitaria, que se suman a los 62 mil 900 fallecidos desde el inicio de la guerra desencadenada por el ejército de Israel contra Hamas, informó Al Jazeera. Las autoridades sanitarias gazatíes elevaron a 315 los muertos por inanición, desde el inicio de la ofensiva israelí, entre ellos 10 que perecieron en las últimas 24 horas.
Médicos Sin Fronteras aseveró que en 2024 un tercio de los pacientes ambulatorios tratados por heridas en los hospitales del enclave eran niños menores de 15 años, reportó The Guardian.